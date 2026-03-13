Айверсон Молинар стал MVP 1/8 финала Еврокубка
Еврокубок назвал MVP 1/8 финала.
Самым ценным игроком первой стадии плей-офф Еврокубка стал 26-летний панамский защитник Айверсон Молинар.
Игрок помог «Клужу» справиться с «Будучностью» (100:82) и выйти в 1/4 финала.
На счету защитника 34 очка, 5 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. Молинар реализовал 8 из 12 двухочковых, 3 из 3 трехочковых и 9 из 9 штрафных бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
