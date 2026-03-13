Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги

Серхио Юль взял рекордную планку в Евролиге.

38-летний защитник «Реала » Серхио Юль первым в истории Евролиги добрался до показателя в 700 реализованных трехочковых.

Эта планка покорилась ему в матче против «Валенсии». Юль забросил 2 из 3 дальних попыток.

Ближайшим преследователем испанца является 35-летний Майк Джеймс из «Монако».