Серхио Юль стал первым игроком с 700 трехочковыми в истории Евролиги

Серхио Юль взял рекордную планку в Евролиге.

38-летний защитник «Реала» Серхио Юль первым в истории Евролиги добрался до показателя в 700 реализованных трехочковых.

Эта планка покорилась ему в матче против «Валенсии». Юль забросил 2 из 3 дальних попыток.

Ближайшим преследователем испанца является 35-летний Майк Джеймс из «Монако».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
Я всегда очень любил европейский баскетбол, но не могу не признать, что рекорды Евролиги выглядят просто дефективно на фоне НБА. Человек проводящий в реале 19-ый сезон забивает 701 трешку...
Ответ Александр Титков
Отчасти согласен с тобой, но в НБА игра длиться 48 минут в Евролиге 40 минут: 48/40*100-100=20%. Не стоит забывать, что в НБА дольше сезон. Игрок за сезон с учётом регулярки и плей офф может отыграть 90+ игр. Если брать Карри, который регулярно играет в плей офф, то и игр наберется много. Плюс правила, которые дают игрокам в нападении больше возможностей, а также индивидуальное мастерство. Если все анализировать в совокупности, то понимаешь, что это разные системы баскетбола (Евролига и НБА).
