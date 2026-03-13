Майк Джеймс пропустит 2-3 недели из-за растяжения задней поверхности бедра

Разыгрывающий «Монако » Майк Джеймс получил травму в концовке матча Евролиги против «Олимпиакоса». У защитника растяжение задней поверхности бедра. Клуб сообщил, что баскетболист пропустит 2-3 недели.

Джеймс набирает 16,7 очка, 6,5 передачи и 3,4 подбора в среднем в этом розыгрыше главного клубного европейского турнира.