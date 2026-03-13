Разыгрывающий Деджон Джарро подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»

Деджон Джарро присоединится к «Гриззлис».

28-летний разыгрывающий Деджон Джарро (196 см) согласовал 10-дневный контракт с «Мемфисом ».

Защитник не был выбран на драфте-2021 НБА и провел 2 сезона в лиге, отыграв 10 матчей.

Джарро набирает 15,3 очка, 5,1 подбора и 5,1 передачи за 22,7 минуты в лиге развития в этом году за фарм-клуб «Гриззлис».