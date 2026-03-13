Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»

Евгений Пашутин прокомментировал успех «Бетсити Пармы» в Екатеринбурге.

«Бетсити Парма » укрепила свои позиции на 5-й строчке чемпионата России (18-15) после гостевой победы над соседом по таблице – «Уралмашем » (87:79).

Главным героем матча стал защитник Джейлен Адамс, установивший личный рекорд результативности в Лиге ВТБ – 36 очков.

«Эта победа для нас очень важна. Мы уступили в двух домашних матчах уральского дерби, поэтому сегодня было принципиально победить.

Мы знали, что «Уралмаш» сейчас находится в отличной форме: они выиграли три выездные встречи – в Самаре, Саратове и Нижнем Новгороде. У них все вернулись в строй, все в хорошем физическом состоянии, что дает сопернику широкую ротацию. Поэтому мы говорили ребятам, что важно плотно играть со снайперами и справляться один на один в посте, насколько это возможно.

Это очень значимая победа в борьбе за пятое место, за которое также сражается и «Уралмаш». Важно, что сегодня мы сделали еще один шаг к своей цели. Сейчас самое главное – восстановиться и подготовиться к следующей игре», – заключил главный тренер Евгений Пашутин .