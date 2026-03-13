Антон Юдин о поражении от «Бетсити Пармы»: «Снова позволяем прямым конкурентам слишком много свободы в нападении»

Антон Юдин остался недоволен после домашней игры с «Пармой».

«Уралмаш» (6-й) проиграл «Бетсити Парме » (5-я) на своей арене – 79:87. Хозяева уступили в борьбе за отскоки – 23-41 по подборам.

«К сожалению, мы проигрываем уже второй домашний матч против наших, можно сказать, прямых конкурентов. И снова позволяем сопернику слишком много свободы в нападении. Уже не первую игру я крайне недоволен нашей энергией. Сейчас есть время и отдохнуть, и в то же время продуктивно потренироваться.

Могу лишь еще раз извиниться перед нашими болельщиками. По большому счету, отсутствие должной энергии – это ответственность тренера: где-то не достучался, где-то не заставил.

Радует, что все больше людей приходит нас поддерживать. К сожалению, мы пока не можем отплатить им за это победами», – признался главный тренер Антон Юдин.

В предыдущей домашней встрече «Уралмаш » уступил идущей 7-й МБА-МАИ (75:84).