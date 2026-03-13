Брайан Уиндхорст: «Если «Лейкерс» хотят далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место»

Брайан Уиндхорст порассуждал о задачах «Лейкерс» на конец «регулярки».

«Лейкерс» пока идут третьими на Западе с результатом 41-25. У команды из Лос-Анджелеса на 1 победу больше, чем у «Хьюстона », и на 1 поражение меньше, чем у «Денвера ».

«Если «Лейкерс » рассчитывают далеко зайти в плей-офф, ключевым будет 3-е место в конференции. Преимущество своей площадки в 1-м раунде. Это не помогло в прошлом году, нужно в любом случае показывать хороший баскетбол. Полагаю, что даже так это будет суровое противостояние.

И в этом случае они окажутся на одной половине сетки со «Сперс». Если выбирать между ними и «Тандер», скорее всего, стоит рассчитывать на «Сан-Антонио ». У них нет опыта, и в целом у них несколько менее глубокий состав.

Следующие три матча предельно важны для «Лейкерс». Домашняя встреча с «Наггетс». А потом выездное турне начнется с двух игр в Хьюстоне. Мы многое поймем о «Лейкерс» за следующие 10 дней», – заключил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.