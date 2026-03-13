Турниру конференции Big 12 в NCAA пришлось отказаться от светодиодного паркета из-за жалоб игроков

Внедрение светодиодного паркета в игры NCAA окончилось неудачей.

Турнир конференции Big 12 в рамках NCAA в Канзас-Сити проходил на новом светодиодном паркете. Организаторам пришлось отказаться от него из-за жалоб игроков.

Баскетболисты сразу заметили, что площадка слишком скользкая. Технология должна была гарантировать сцепление с поверхностью. Однако игроки заметили, что это переставало работать на максимальных скоростях и при резких ускорениях.

Также тренеры и игроки отметили сложности с ориентированием на разметку и общее негативное влияние подсветки на концентрацию.

Турнир на данный момент дошел до стадии полуфиналов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SportsCenter
