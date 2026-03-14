  • НБА. 42 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Торонто» победил «Финикс» благодаря 36 очкам Брэндона Ингрэма и другие результаты
НБА. 42 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Торонто» победил «Финикс» благодаря 36 очкам Брэндона Ингрэма и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Торонто» обыграл «Финикс» (122:115) благодаря 36 очкам Брэндона Ингрэма (13 из 20 с игры, 5 из 6 трехчоковых, 5 из 7 штрафных).

«Миннесота» прервала серию из трех поражений, победив «Голден Стэйт» (127:117). Лидер «Вулвс» Энтони Эдвардс отметился 42 очками при 13 из 22 с игры, 4 из 9 из-за дуги и 12 из 12 с линии.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Клипперс с победой! 🌊🏴‍☠️
Вот объясните какого черта происходит иногда в играх НБА? Финикс всю игру хорошо играют, а потом 5 очков за 7 минут…
Торонто был рядом всю игру, запас сил у них был побольше. А отрыв в два владения — это не гарантия победы даже на последней минуте, что говорить про целых три.
бэк-ту-бэк видимо сказался у Финикса. Силенок или эмоций не хватило.
Судьи устроили откровенный цирк, чтобы спасти матч для Рокетс

Амен откровенно фолил, чтобы Пеликаны били штрафные - они свистнули, что Мюррей покинул площадку

Зайон вводит мяч - ДФС держит игрока Пеликанов мёртвой хваткой
Кстати, у Порзигиса и Куминги после обмена одинаковое количество игр
Только Куминга дал буст Хокс, а Порзингис...
Ну сегодня 20 набрал. А от него, что ждали, чтотбудет набирать как бэм?
Забавная вышла история: трижды выиграл Лейкерс у себя дома, на следующий день дважды побеждал тех же соперников Клипперс. Этой ночью традицию хорошо бы соблюсти. За спиной Кавая все в команде сейчас здорово смотрятся (ну кроме Богди или Била 😁) — Миллер какие данки ставит! Ух! 🔥 ночью не играет Гарлэнд, но и без него Паруса 🏴‍☠️ явные фавориты.
Интересно будет посмотреть на Финикс вторую игру подряд — Торонто уже в плкй-инн, им пора собраться (но из матчи почти не видел, не знаю, есть ли там ресурс)
Пеликаны неплохи в последнее время, могут Хьюстон потрепать. Жду два матча Хьюстон - Лейкерс: надеюсь, будет 2-0 или 0-2.
Голден Стэйт 🌉 — Миннесота 🐺: мне кажется, команды подарят классный матч болельщикам. Я за ГСВ поболею .
Let’s go Clips!
Мне кажется, Кавай может чуть ли не на кариер-хай замахнуться сегодня, очень много факторов благоволящих
Может еще как. Но мне кажется, ему по минутам не дадут.
6 побед до Финикса, две игры в запасе. Это уже не кажется пропастью, Клипперс точно подтянутся.
Хьюстон разочаровывает. А пеликаны -: да, взбодрились.
Очень короткая дистанция
Согласен, почти спринт
Портленд с победой.
Плэй-ин никто не отнимет, но и выше 9-го места Портленд не подымется
Вот это Донте прилетел... так и челюсть сломать можно было
Карри можно до конца сезона отдыхать и восстанавливаться. Ловить нечего в этом сезоне гсв..
Следующий сезон вряд ли что-то кардинально улучшит, Карри 38, Батлеру 37 после крестов, Грин уже седой, Порзингис травмат, Хорфорд супер стар. Теперь осталось дать Карри доиграть и в перестройку.
в случае с ГСВ и Карри, я не представляю, когда они могут в перестройку отправиться. Судя по вайбу команды они будут еще 3-4 года что-то придумывать, чтобы оставаться в строю, а не уходить в танкинг.
у ГСВ сегодня -3! Как в мем юхуу -3. Эл,Сет и Пост получили травмы. Теперь лазарет пополняется. А там еще Карри,Батлер,Муди, ну и иногда Порзи
Материалы по теме
30 интересных фактов про 30 команд НБА
12 марта, 13:00
Рейтинг лучших команд НБА. «Бостон» поднялся на 4-е место, «Филадельфия» опустилась на 22-е
9 марта, 17:13
Рейтинг лучших команд НБА. «Детройт» сохраняет лидерство, «Бостон» вернулся в Топ-5
23 февраля, 17:28
Рекомендуем
Главные новости
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
35 минут назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
9 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
11 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
54 минуты назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
сегодня, 20:34
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем