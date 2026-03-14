НБА. 42 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Торонто» победил «Финикс» благодаря 36 очкам Брэндона Ингрэма и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.

«Торонто » обыграл «Финикс » (122:115) благодаря 36 очкам Брэндона Ингрэма (13 из 20 с игры, 5 из 6 трехчоковых, 5 из 7 штрафных).

«Миннесота » прервала серию из трех поражений, победив «Голден Стэйт» (127:117). Лидер «Вулвс» Энтони Эдвардс отметился 42 очками при 13 из 22 с игры, 4 из 9 из-за дуги и 12 из 12 с линии.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.