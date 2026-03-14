НБА. 42 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Торонто» победил «Финикс» благодаря 36 очкам Брэндона Ингрэма и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
«Торонто» обыграл «Финикс» (122:115) благодаря 36 очкам Брэндона Ингрэма (13 из 20 с игры, 5 из 6 трехчоковых, 5 из 7 штрафных).
«Миннесота» прервала серию из трех поражений, победив «Голден Стэйт» (127:117). Лидер «Вулвс» Энтони Эдвардс отметился 42 очками при 13 из 22 с игры, 4 из 9 из-за дуги и 12 из 12 с линии.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Амен откровенно фолил, чтобы Пеликаны били штрафные - они свистнули, что Мюррей покинул площадку
Зайон вводит мяч - ДФС держит игрока Пеликанов мёртвой хваткой
Интересно будет посмотреть на Финикс вторую игру подряд — Торонто уже в плкй-инн, им пора собраться (но из матчи почти не видел, не знаю, есть ли там ресурс)
Пеликаны неплохи в последнее время, могут Хьюстон потрепать. Жду два матча Хьюстон - Лейкерс: надеюсь, будет 2-0 или 0-2.
Голден Стэйт 🌉 — Миннесота 🐺: мне кажется, команды подарят классный матч болельщикам. Я за ГСВ поболею .
Let’s go Clips!
Хьюстон разочаровывает. А пеликаны -: да, взбодрились.