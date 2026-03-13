Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»

Дрэймонд Грин положительно отнесся к рекорду Бэма Адебайо.

Рекордные 83 очка центрового «Майами » Бэма Адебайо вызвали возмущение ряда критиков, особенно среди поклонников Кобе Брайанта.

«Вы хотели, чтобы Эрик Споэльстра пожалел «Вашингтон » и убрал Бэма с площадки? Почему? Терпеть не могу эти негласные правила. «Не бросай, потому что ты впереди». Пошло это все. Это баскетбол. У нас для этого часы и игровое время. Это жалкое правило. Почему нужно стесняться побед? Я работаю ради этого. Не буду останавливаться. На часах еще есть время, можно бросать.

«Хит» не виноваты, что «Уизардс» – отстой.

Мои поздравления Бэму», – заключил форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин на своем подкасте.