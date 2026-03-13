  • Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
10

Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»

Дрэймонд Грин положительно отнесся к рекорду Бэма Адебайо.

Рекордные 83 очка центрового «Майами» Бэма Адебайо вызвали возмущение ряда критиков, особенно среди поклонников Кобе Брайанта.

«Вы хотели, чтобы Эрик Споэльстра пожалел «Вашингтон» и убрал Бэма с площадки? Почему? Терпеть не могу эти негласные правила. «Не бросай, потому что ты впереди». Пошло это все. Это баскетбол. У нас для этого часы и игровое время. Это жалкое правило. Почему нужно стесняться побед? Я работаю ради этого. Не буду останавливаться. На часах еще есть время, можно бросать.

«Хит» не виноваты, что «Уизардс» – отстой.

Мои поздравления Бэму», – заключил форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
Правильно! Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Капитан Зелёный прав в целом. Долой устаревшие пацанские понятия
чуть ли не впервые с сильвербеком согласен
Так чо ты Керру не сказал, чтобы Томпсона не сажал?
Брайан Уиндхорст: «Не могу представить ситуации, в которой фанаты Кобе Брайанта были бы довольны опережением его результата»
вчера, 16:30
Эрик Споэльстра о 83 очках Адебайо: «Не собираюсь ни перед кем извиняться. Мы должны были пользоваться моментом»
вчера, 04:41
Гордон Хэйворд о 83 очках Адебайо: «Не думаю, что это идет на пользу лиге»
12 марта, 15:07
