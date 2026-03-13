Дрэймонд Грин о 83 очках Бэма Адебайо: «Терпеть не могу негласные правила. На часах еще есть время – можно бросать»
Дрэймонд Грин положительно отнесся к рекорду Бэма Адебайо.
Рекордные 83 очка центрового «Майами» Бэма Адебайо вызвали возмущение ряда критиков, особенно среди поклонников Кобе Брайанта.
«Вы хотели, чтобы Эрик Споэльстра пожалел «Вашингтон» и убрал Бэма с площадки? Почему? Терпеть не могу эти негласные правила. «Не бросай, потому что ты впереди». Пошло это все. Это баскетбол. У нас для этого часы и игровое время. Это жалкое правило. Почему нужно стесняться побед? Я работаю ради этого. Не буду останавливаться. На часах еще есть время, можно бросать.
«Хит» не виноваты, что «Уизардс» – отстой.
Мои поздравления Бэму», – заключил форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
Правильно! Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Капитан Зелёный прав в целом. Долой устаревшие пацанские понятия
чуть ли не впервые с сильвербеком согласен
Так чо ты Керру не сказал, чтобы Томпсона не сажал?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем