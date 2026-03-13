Защитник Малакай Смит подпишет 10-дневный контракт с «Бруклином»

Малакай Смит пройдет просмотр в «Нетс».

26-летний защитник Малакай Смит (193 см) согласовал 10-дневный контракт с «Бруклином». Смит не был выбран на драфте-2023 и проводит 3-й сезон в лиге развития.

В этом году он выступает за фарм-клуб «Бруклина », набирая 16 очков, 5,1 подбора, 7 передач и 1,7 перехвата в среднем.