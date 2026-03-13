  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  «Адреналин, возбуждение, усталость и счастье». Матиас Лессор помог «Панатинаикосу» победить в первом матче после реабилитации
Фото
0

«Адреналин, возбуждение, усталость и счастье». Матиас Лессор помог «Панатинаикосу» победить в первом матче после реабилитации

Матиас Лессор вернулся на паркет в матче Евролиги.

Бигмен «Панатинаикоса» Матиас Лессор принял участие в матче Евролиги против «Жальгириса» (92:88). Лессор отыграл 23,2 минуты и набрал 9 очков (4 из 8 с игры), 3 подбора, 1 передачу и 1 блок-шот. Баскетболист завершил восстановление через 15 месяцев после первоначальной травмы. Досрочное возвращение в конце прошлого сезона усугубило проблемы со здоровьем.

«Устал, но счастлив. Самым важным было принести команде победу. Это был важный момент для нас.

Я пытался действовать привычно, вернуться к прежней рутине. Было много адреналина, возбуждения. Старался успокоиться. Не хотел выпячивать себя, хотел работать на команду, приносить пользу», – рассказал баскетболист.

«Мы хорошо двигали мяч и чувствовали себя комфортно с Матиасом.

Он отлично справился со своими задачами, и мы, наконец-то, нашли наш фирменный баскетбол», – заключил главный тренер Эргин Атаман.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoМатиас Лессор
logoПанатинаикос
Эргин Атаман
logoЕвролига
logoЖальгирис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
