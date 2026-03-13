Брайан Уиндхорст: «Не могу представить ситуации, в которой фанаты Кобе Брайанта были бы довольны опережением его результата»

Брайан Уиндхорст высказался по поводу 83 очков Бэма Адебайо.

Центровой Бэм Адебайо вышел на 2-е место в истории НБА по результативности в матче (83 очка), оттеснив Кобе Брайанта на 3-ю строчку.

Сам бигмен и его главный тренер Эрик Споэльстра отмахнулись от недовольства по поводу рекордного (в истории «Хит») матча и жалоб некоторых болельщиков.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался на этот счет.

«Мне не понравилась вся эта ситуация. Меня она совершенно восхитила. Ни одной претензии от меня, на все 100% получил удовольствие от происходящего. Эрик Споэльстра на самом деле распинался по этому поводу минут 10.

Он прав. Здесь идеально сложилось все вместе. Для того чтобы задеть максимально возможное количество зрителей. Те, кто наблюдал за этим, получили удовольствие от переживаний за погоню за рекордом.

Если речь о фанатах Кобе, они защищают его наследие и в любом случае отреагировали бы определенным образом. Не представляю ситуации, в которой они были бы довольны опережением его результата. Может быть, если бы Лука Дончич попал решающий бросок в 7-м матче финала, и он стал бы рекордным. И даже в этом случае я не был бы уверен.

Есть те, кому не понравились 40 штрафных и игра в концовке, мне тоже. Но в целом все было здорово.

Споэльстра немного механически относится к общению с прессой. Мы называли его Споботом, когда я обозревал «Майами». Его эмоциональность в обсуждении этого эпизода ярче всего заявляет о его отношении к моменту», – заключил Уиндхорст.