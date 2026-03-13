28

Брайан Уиндхорст: «Не могу представить ситуации, в которой фанаты Кобе Брайанта были бы довольны опережением его результата»

Брайан Уиндхорст высказался по поводу 83 очков Бэма Адебайо.

Центровой Бэм Адебайо вышел на 2-е место в истории НБА по результативности в матче (83 очка), оттеснив Кобе Брайанта на 3-ю строчку.

Сам бигмен и его главный тренер Эрик Споэльстра отмахнулись от недовольства по поводу рекордного (в истории «Хит») матча и жалоб некоторых болельщиков.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался на этот счет.

«Мне не понравилась вся эта ситуация. Меня она совершенно восхитила. Ни одной претензии от меня, на все 100% получил удовольствие от происходящего. Эрик Споэльстра на самом деле распинался по этому поводу минут 10.

Он прав. Здесь идеально сложилось все вместе. Для того чтобы задеть максимально возможное количество зрителей. Те, кто наблюдал за этим, получили удовольствие от переживаний за погоню за рекордом.

Если речь о фанатах Кобе, они защищают его наследие и в любом случае отреагировали бы определенным образом. Не представляю ситуации, в которой они были бы довольны опережением его результата. Может быть, если бы Лука Дончич попал решающий бросок в 7-м матче финала, и он стал бы рекордным. И даже в этом случае я не был бы уверен.

Есть те, кому не понравились 40 штрафных и игра в концовке, мне тоже. Но в целом все было здорово.

Споэльстра немного механически относится к общению с прессой. Мы называли его Споботом, когда я обозревал «Майами». Его эмоциональность в обсуждении этого эпизода ярче всего заявляет о его отношении к моменту», – заключил Уиндхорст.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
28 комментариев
Да просто хейтеры недовольны самой личностью рекордсмена. Какая-то недозвезда, в массовом сознании Адебайо где-то в районе первой сотни игроков нба. Если бы, например, это был Йокич, или Дончич, или если когда-то в лучшие годы Харден (Леброн Дюрант Лиллард Уэстбрук Батлер и прочие заслуженные люди) покусился на вечный рекорд или кто-то из новых героев, типа Вемби, Эдвардса, Халибертона, то публика отнеслась бы к этому гораздо дружелюбнее. А тут, считай, ноль без палочки, и взобрался на такую недосягаемую высоту, тут, понятно, многие пукaны не выдержали :)
Ответ Rublev
Поверь, если бы Йокич набрал 82+, побив кариер-хай Кобе, в таком же стиле, как Бэм, его бы с говном смешали еще хлеще. Ведь Никола не просто великий игрок, способный набирать очки на трех уровнях, а величайший игрок в баскетбол в своем прайме. Американские подпивасы и ангажированные сми никогда этого не признают, конечно, и поэтому облить его грязью в такой ситуации не упустили бы возможности
Ответ Moderat
Вы бы кого другого привели в пример. Причем тут Йокич вообще, у него другая ментальность. Скорее была бы история о том, что тренер оставлял его на площадке, а он не бросал. Просто другой характер
Блин, Уилт когда набрал 100 провел на площадке все 48 минут и пробил 32 штрафных. Никого это не напрягает. А на Бэма критика
Ответ Joe Burrow
Ты не можешь понять, почему не напрягает?
Мне не довелось посмотреть эту историческую игру, поэтому не вполне понимаю массовое недовольство публики. В двух словах, поясните, что криминального там случилось? 40 штрафных? Судьи были в доле, и рисовали сопернику левые фолы, которых не должно быть? Или сам соперник был в деле, и специально фолил на Адебайо, дабы максимально упростить ему дорогу к рекорду?
Ответ Air Rodman
Недовольство там лишь одно, токсичность калифорнийской секты, от которой даже Шак сбежал:))
Ответ Air Rodman
За эти два дня выделил для себя две причины такого отношения к рекорду Бэма:
1) фанаты Кобе, которых полным полно среди болел и в лиге, ревнуют к достижению своего кумира;
2) Бэма не считают звездой, которая заслуживает иметь такую ачивку.

Остальной негатив косвенно связан с этими причинами.
Нытики и плаксы эти завистники, короче
Да и срать им на голову, как говорил великий
