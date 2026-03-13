  • Генменеджер «Фенербахче»: «Печально видеть, как владельцы теряют время на борьбу друг с другом вместо развития баскетбола»
Генменеджер «Фенербахче»: «Печально видеть, как владельцы теряют время на борьбу друг с другом вместо развития баскетбола»

Дерья Янниер прокомментировал позицию по поводу НБА-Европа.

Европейский проект НБА вызывает противоречивое отношение у баскетбольных кругов Европы. Генмендежер «Фенербахче» Дерья Янниер прокомментировал свой взгляд на инициативу.

«Идеальным было бы взаимодействие всех владельцев в глобальной экосистеме и кооперация для поиска лучших путей в нынешней конкурентной среде. У баскетбола куча соперников, не только в спорте, но и среди альтернативных сфер развлечения. Мы упорно сражаемся за наш кусок пирога, печально видеть, что владельцы теряют время на борьбу друг с другом вместо развития баскетбола. Выход заключается в том, чтобы расчистить эту путаницу в европейском баскетболе и упростить картину для наших болельщиков, которые просто хотят следить за любимым спортом.

Тема разделения прибыли не является ключевой для наших долгосрочных планов. Мы уже поднимали этот вопрос полтора года назад, тогда тема лицензий вообще не стояла на повестке. Современная организация уровня Евролиги должна пересмотреть свою модель управления, если хочет расти и выйти на глобальный уровень.

Тема разделения прибыли – критическая. Мы должны справедливо отнестись к клубам без основных лицензий, если хотим развития турнира. Мы должны быть достаточно зрелыми, чтобы открыто обсудить эти темы, какими бы чувствительными они ни были. Потому что это важно для будущего организации», – рассудил Янниер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
"Тема разделения прибыли не является ключевой для наших долгосрочных планов....Тема разделения прибыли – критическая" - это как?
Ответ malinin
"Тема разделения прибыли не является ключевой для наших долгосрочных планов....Тема разделения прибыли – критическая" - это как?
Для Фенербахче конкретно - не главное. Но в целом для лиги - критическое, потому что влияет на соревновательный уровень.
