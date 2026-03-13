Сергей Козин о проходе в финал Кубка России: «Верили в победу и держались вместе до конца»

«Пари НН» пробился в финал Кубка России.

«Пари НН» одолел «Динамо-Владивосток» в полуфинале Кубка России (97:93 2ОТ). Баскетболисты из «Нижнего» сумели избежать поражения в основное время за счет трехочкового форварда Кирилла Попова на последних секундах.

В первом овертайме счет сравнял уже защитник Тимофей Якушин. Судьба встречи решилась только на последней минуте второго дополнительного времени усилиями Евгения Бабурина, Попова и Якушина.

«Наша команда сегодня провела непростой матч. Были броски, которые мы не попали, в том числе штрафные, и броски из-под кольца. Но ребята – молодцы. Мы верили в победу и держались вместе до конца. Забили несколько сложных бросков, которые помогли нам одержать победу», – поделился главный тренер Сергей Козин.

«Главный итог в том, что матч понравился болельщикам: два овертайма, сложные попадания», – заключил Бабурин.