Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой
Кирилл Елатонцев продолжит борьбу в турнире конференции NCAA.
Центровой Кирилл Елатонцев помог Оклахоме справиться с Тексас А&М (83:63) во втором раунде турнира конференции SEC в рамках NCAA.
На его счету 6 очков, 6 подборов и 1 перехват за 17 минут на площадке. Бигмен реализовал 3 из 4 бросков с игры.
Оклахома встретится с Арканзасом в 1/4 финала.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
2 комментария
Арканзасу сольют - у них команда организованная и Бразил норм бигмен.
Повезло что ведищев не ротенберг, отправили бы служить на новую землю
