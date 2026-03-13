Кирилл Елатонцев прошел в 1/4 финала конференции SEC NCAA с Оклахомой

Кирилл Елатонцев продолжит борьбу в турнире конференции NCAA.

Центровой Кирилл Елатонцев помог Оклахоме справиться с Тексас А&М (83:63) во втором раунде турнира конференции SEC в рамках NCAA .

На его счету 6 очков, 6 подборов и 1 перехват за 17 минут на площадке. Бигмен реализовал 3 из 4 бросков с игры.

Оклахома встретится с Арканзасом в 1/4 финала.