«Атланта» идет 4-0 после письма Люка Корнета». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.

Кирк Голдсберри поделился наблюдениями за последние 10 матчей НБА:

  1. Привет, «Атланта»!

  2. 4-0 после письма Люка Корнета, просто факт.

  3. «Шарлотт» по-прежнему на ходу.

  4. «Никс» тоже.

  5. У «Лейкерс» лучший отрезок сезона.

  6. А вот у «Миннесоты» нет.

  7. У «Оклахомы» проблемы с атакой.

  8. У «Клипперс» нет.

  9. БЭЙН! «Орландо» разошелся.

  10. Поздравления Бэму Адебайо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
У Атланты самый лёгкий календарь в лиге в последние три недели. Дважды Вашик, дважды Бруклин, Даллас, Фила без Макси, Портленд дома и Милуоки у гостях. Вот и весь секрет успеха
Рокетс к концу сезона демонстрируют свой настоящий уровень – середняк и в защите и в нападении. Самый несмотрибельный сезон от них за последние 3 года.
Ответ Bertram
Рокетс к концу сезона демонстрируют свой настоящий уровень – середняк и в защите и в нападении. Самый несмотрибельный сезон от них за последние 3 года.
Без Ванвлита тяжело
Без Ванвлита тяжело
Без Ванвлита тяжело
Да, интересно было б на него с КД посмотреть, но при этом на него же вешали всех собак в прошлом сезоне за его кирпичизм
Письмо как-будто Хардена немного деморализовало))
Он связывал баскетбол со стриптиз-клубами когда это еще не было мейнстримом 💔
Это все потому что Куминга смог в суперзвезду раскрыться
