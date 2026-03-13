«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА

«Уизардс» и «Нетс» выбыли из борьбы за плей-офф.

«Бруклин» и «Вашингтон» уступили «Атланте» и «Орландо» соответственно. Эти поражения технически лишили клубы из Восточной конференции шансов на участие в плей-офф. Они присоединились к «Индиане» и «Сакраменто» в списке официально выбывших из гонки.

«Бруклин» идет с 27-м в лиге результатом (17-49), у «Вашингтона» на данный момент 28-я строчка (16-49).

У «Уизардс» худший в лиге показатель разницы очков («-11,1» в среднем). Это повторение прошлого регулярного сезона, который «Вашингтон» закончил с «-12,4» (4-й худший результат в истории).