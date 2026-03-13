Ассистент генменеджера НБА: «Кэмерон Бузер – победитель, на каждом уровне. Выигрывает везде, где появляется»

Кэмерон Бузер может включиться в борьбу за Топ-2 драфта-2026 НБА.

Дьюк с Кэмероном Бузером в составе вышел в полуфинал турнира конференции ACC. Форвард набрал 23 очка, 10 подборов и 4 передачи в последнем матче.

Бузер отстает от Даррина Питерсона и Эй Джей Дибанцы в прогнозах на драфт-2026 НБА .

Ряд специалистов считает, что баскетболист уже приблизился к своему потолку из-за ограниченности атлетических способностей, другие полагают иначе.

«Думаю, что на вершине драфта тройка лучших, и у всех из них есть свои аргументы.

Бузер был лучшим на каждом уровне, это позволит ему компенсировать проблемы с атлетизмом. Я бы сказал, что парни с таким пониманием баскетбола и инстинктами могут сами разобраться, как решить эту задачу», – рассудил менеджер НБА с Востока.

«Можно сконцентрироваться на сравнениях его с другими парнями в плане атлетизма или еще чего-то. Но он победитель, был победителем на каждом уровне и выигрывает везде, где появляется в этом году», – заявил ассистент генменеджера другой команды.