  • Ассистент генменеджера НБА: «Кэмерон Бузер – победитель, на каждом уровне. Выигрывает везде, где появляется»
Кэмерон Бузер может включиться в борьбу за Топ-2 драфта-2026 НБА.

Дьюк с Кэмероном Бузером в составе вышел в полуфинал турнира конференции ACC. Форвард набрал 23 очка, 10 подборов и 4 передачи в последнем матче.

Бузер отстает от Даррина Питерсона и Эй Джей Дибанцы в прогнозах на драфт-2026 НБА.

Ряд специалистов считает, что баскетболист уже приблизился к своему потолку из-за ограниченности атлетических способностей, другие полагают иначе.

«Думаю, что на вершине драфта тройка лучших, и у всех из них есть свои аргументы.

Бузер был лучшим на каждом уровне, это позволит ему компенсировать проблемы с атлетизмом. Я бы сказал, что парни с таким пониманием баскетбола и инстинктами могут сами разобраться, как решить эту задачу», – рассудил менеджер НБА с Востока.

«Можно сконцентрироваться на сравнениях его с другими парнями в плане атлетизма или еще чего-то. Но он победитель, был победителем на каждом уровне и выигрывает везде, где появляется в этом году», – заявил ассистент генменеджера другой команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Не сын Карлоса Бузера?
Сын. Один из. Второй тоже на драфте, но прилично ниже.
Да, Бузов-младший.
Материалы по теме
Генменеджер NCAA: «Даррин Питерсон стоит возможной головной боли»
вчера, 14:20
Менеджер НБА: «Дибанца – легкий выбор под 1-м номером, но игра дается ему не так легко, как действительно великим»
вчера, 14:05
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
12 марта, 08:57
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
34 минуты назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
8 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
10 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
53 минуты назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
59 минут назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем