Генменеджер NCAA: «Даррин Питерсон стоит возможной головной боли»

Даррин Питерсон остается главным кандидатом на 1-й номер драфта-2026 НБА.

Канзас претендента на 1-й номер драфта-2026 НБА Даррина Питерсона продолжает выступление в турнире Big 12. Защитник стал самым результативным в 1/4 финала, набрав 24 очка и 8 подборов.

У Питерсона самый высокий процент задействования в NCAA (33,6%). Главными вопросами к игроку остаются его здоровье и уровень мотивации.

«Настолько талантливый «скорер», насколько это возможно. Подвижность, агрессивность, он берет матчи под контроль. Парни из НБА пытаются разобраться в его травмах, но он стоит возможной головной боли», – описал его один из генменеджеров NCAA .

«С точки зрения таланта он определенно первый номер. Полный набор. Когда он на площадке, показывает, что у него есть «это», – рассудил скаут с Востока НБА.