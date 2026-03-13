Менеджер НБА: «Дибанца – легкий выбор под 1-м номером, но игра дается ему не так легко, как действительно великим»

Специалисты из НБА поделились мнением о шансах Дибанцы на драфте-2026.

Бригам Янг Эй Джей Дибанцы дошел до 1/4 финала в турнире конференции Big 12. Сам Дибанца обновил рекорды турнира по очкам за матч (40) и общему количеству (93). Оба принадлежали Кевину Дюрэнту (37 и 92).

«У него все нужные инструменты. Динамичный «скорер», который будет набирать очки в НБА сразу», – описал его специалист из НБА.

«Думаю, что Дибанца легко уйдет под 1-м номером. Он особенный. У него столько потенциала», – заявил менеджер НБА с Востока.

«Самый легкий выбор под 1-м номером, но игра дается ему не так легко, как некоторым действительно великим игрокам», – рассудил другой управленец.

«Он, скорее всего, будет первым. Но это не окончательно», – заключил скаут с Запада.