Менеджер НБА: «Дибанца – легкий выбор под 1-м номером, но игра дается ему не так легко, как действительно великим»
Специалисты из НБА поделились мнением о шансах Дибанцы на драфте-2026.
Бригам Янг Эй Джей Дибанцы дошел до 1/4 финала в турнире конференции Big 12. Сам Дибанца обновил рекорды турнира по очкам за матч (40) и общему количеству (93). Оба принадлежали Кевину Дюрэнту (37 и 92).
«У него все нужные инструменты. Динамичный «скорер», который будет набирать очки в НБА сразу», – описал его специалист из НБА.
«Думаю, что Дибанца легко уйдет под 1-м номером. Он особенный. У него столько потенциала», – заявил менеджер НБА с Востока.
«Самый легкий выбор под 1-м номером, но игра дается ему не так легко, как некоторым действительно великим игрокам», – рассудил другой управленец.
«Он, скорее всего, будет первым. Но это не окончательно», – заключил скаут с Запада.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Бригам Янг Эй Джей Дибанцы" - с первого взгляда сложно понять что из этого что, честно говоря...
Это всё один человек
Бригам Янг Эйнджа Фредетта Дёмина и Дибанцы
Халибертон, Сиакам и Дибанца. У Индианы будет нормальный состав по мне
Если так будет, ещё нельзя Зубаца забывать
в смысле. этот пик у клиппер же. они отдали за зубаца
лига с Дибанцой - подарок нам всем, шутникам на спортсе, больше дибанцы, хорошей и разной.
В этом году 1ый номер драфта это выбор с Дибанцой, лишь бы в рифму не получилось...
Он и Питерсон самые универсальные из топ-5, кого-то из них выберут 1м номером это точно
Давайте уже Быкам первый пик!Лысый,ты как показывает практика ,читаешь Спортс,давай,по-брацки накинь первый пик!
Пусть в Чикаго Бузер едет, для этого не обязательно 1 пик нужен
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем