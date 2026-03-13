Джонатан Айзек выбыл из состава «Орландо» из-за растяжения связок колена

Джонатан Айзек получил травму.

Форвард «Мэджик» Джонатан Айзек провел всего 1,4 минуты на площадке в матче против «Уизардс», МРТ-обследование подтвердило растяжение связок левого колена у баскетболиста.

Сроки восстановления пока уточняются и будут зависеть от реакции на лечение.

Айзек набирает 2,6 очка и 2,5 подбора за 10 минут в среднем в нынешнем сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
