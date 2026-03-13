  • Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»
Олег Бартунов о матче ЦСКА-2 против МБА-МАИ: «Показали максимум. Неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ»

Олег Бартунов позитивно оценил выступление ЦСКА-2 в Кубке России.

ЦСКА-2 уступил МБА-МАИ в московском дерби в полуфинале Кубка России (77:85).

«Сегодня мы оставили на площадке все без остатка, отдали все силы, все эмоции, показали максимум, на что способны на сегодняшний день. Где-то нам не хватило того, что обычно не хватает молодым командам – физической мощи, силы. Где-то не хватило опыта в принятии решений, что, в принципе, свойственно молодым командам. Мы можем смело занести эту игру себе в актив: ребята получили очень хороший, я бы даже сказал, неоценимый опыт игры против соперника из Единой лиги ВТБ, команды, которая борется за выход в плей-офф и имеет в своем составе серьезных мастеров.

Ключевым моментом игры я бы назвал небольшой отрезок в третьей четверти, когда мы не смогли довести несколько наших атак до логического завершения и броска, сделали несколько потерь – соперник за счет этого получил возможность для быстрого нападения и ранних атак, и мы просто не добрали своих очков. Счет третьей четверти говорит об этом – набрали 12 очков и проиграли 7 по итогам отрезка.

Не могу сказать, что мы поймали кураж – просто старались выполнить ту установку, которую разрабатывали на протяжении последних дней при подготовке к этому матчу. Поскольку счет первой половины был очень близок, можно сказать, что нам это удавалось. Все это – командная работа, подготовка до матча, вера в себя, вера в игроков, подсказки тренерского штаба. В общем, обширная работа, которая принесла свой результат. Мы делали акцент на том, чтобы не было никакого тремора, чтобы не было излишнего страха и опаски перед соперником – чтобы мы просто выходили и показывали максимум своих возможностей, делали какие-то баскетбольные вещи уверенно, – а будут ли это ошибки или успешные действия, для нас не имело значения, акцент был на том, чтобы все, что мы выполняем, мы выполняли уверенно», – рассказал об итогах выступления ЦСКА-2 главный тренер Олег Бартунов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт РФБ
Кубок России
Олег Бартунов
ЦСКА-2
logoМБА-МАИ
