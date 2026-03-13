Василий Карасев о полуфинале Кубка России: «Провели одну из своих самых невзрачных игр. Приходилось подбадривать крепким словом»

Василий Карасев раскритиковал выступление МБА-МАИ.

Столичная МБА-МАИ впервые прошла в финал Кубка России. В 1/2 финала команда справилась с ЦСКА-2 (85:77).

«Во-первых, хочу поздравить ЦСКА-2 с очень хорошей игрой, потому что играть в «Финале четырех» для молодых ребят ценно. Они получили хороший опыт и, действительно, очень достойно выглядели сегодня.

Что касается нас – я думаю, для нас это идеальный расклад. Мы сыграли плохо, считаю, провели одну из своих самых невзрачных игр. Приходилось подбадривать крепким словом. Мы все-таки нащупали пять-шесть человек, которые сегодня играли и чувствовали себя лучше на паркете, благодаря чему создали задел и дотерпели до конца. Выиграли и попали в финал. Дальше должно быть только лучше.

Здесь в ДВФУ хорошая атмосфера. Понятно, что мы играли не с хозяевами, когда на паркете будет приморская команда, атмосфера будет еще лучше, и надеюсь, мы это увидим», – поделился главный тренер финалистов Василий Карасев .