«Больше не буду его задирать». Бузелис пожалел, что использовал трэш-ток против Дончича

Бузелис прокомментировал свою перепалку с Дончичем.

В победной игре против «Чикаго» (142:130) суперзвезда «Лейкерс» Лука Дочнич набрал 51 очко. По ходу матча он переговаривался с форвардом «Буллс» Матасом Бузелисом, а после игры сказал, что этот трэш-ток послужил для него мотивацией.

Бузелис признал, что ему, наверное, не стоило начинать дразнить Дончича.

«Я даже не знаю, что сказать, честно. Он начал разваливать нас, когда я начал с ним переговариваться.

Я не отступаю ни перед кем, независимо от того, кто ты есть. Я принял вызов, но в этот раз не справился», – отметил литовец

У Бузелиса спросили, какой урок он извлек из этой встречи.

«Наверное, больше не буду его задирать», – коротко заключил форвард, набравший 22 очка.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Что он мог сказать Луке? Про невесту, про вес? Чем его трешточить новичку практически?)
Бузелис попросил Дончича поднапрячься, чтобы Буллс не оштрафовали за неприкрытый танкинг. Думаю, было что-то из серии: "Лука, напряги свою жепу, иначе мы заберем победу, которая нам не нужна"
Что-то типа "реал клуб п****асов" хз
