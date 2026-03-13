«Больше не буду его задирать». Бузелис пожалел, что использовал трэш-ток против Дончича

Бузелис прокомментировал свою перепалку с Дончичем.

В победной игре против «Чикаго » (142:130) суперзвезда «Лейкерс » Лука Дочнич набрал 51 очко. По ходу матча он переговаривался с форвардом «Буллс» Матасом Бузелисом , а после игры сказал, что этот трэш-ток послужил для него мотивацией .

Бузелис признал, что ему, наверное, не стоило начинать дразнить Дончича .

«Я даже не знаю, что сказать, честно. Он начал разваливать нас, когда я начал с ним переговариваться.

Я не отступаю ни перед кем, независимо от того, кто ты есть. Я принял вызов, но в этот раз не справился», – отметил литовец

У Бузелиса спросили, какой урок он извлек из этой встречи.

«Наверное, больше не буду его задирать», – коротко заключил форвард, набравший 22 очка.