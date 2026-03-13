«Больше не буду его задирать». Бузелис пожалел, что использовал трэш-ток против Дончича
Бузелис прокомментировал свою перепалку с Дончичем.
В победной игре против «Чикаго» (142:130) суперзвезда «Лейкерс» Лука Дочнич набрал 51 очко. По ходу матча он переговаривался с форвардом «Буллс» Матасом Бузелисом, а после игры сказал, что этот трэш-ток послужил для него мотивацией.
Бузелис признал, что ему, наверное, не стоило начинать дразнить Дончича.
«Я даже не знаю, что сказать, честно. Он начал разваливать нас, когда я начал с ним переговариваться.
Я не отступаю ни перед кем, независимо от того, кто ты есть. Я принял вызов, но в этот раз не справился», – отметил литовец
У Бузелиса спросили, какой урок он извлек из этой встречи.
«Наверное, больше не буду его задирать», – коротко заключил форвард, набравший 22 очка.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что он мог сказать Луке? Про невесту, про вес? Чем его трешточить новичку практически?)
Бузелис попросил Дончича поднапрячься, чтобы Буллс не оштрафовали за неприкрытый танкинг. Думаю, было что-то из серии: "Лука, напряги свою жепу, иначе мы заберем победу, которая нам не нужна"
Что-то типа "реал клуб п****асов" хз
