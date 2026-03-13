Джамал Мюррэй о камбэке с «-20» в матче со «Сперс»: «Ради таких игр ты и живешь»

Мюррэй о камбэке с «-20» в игре со «Сперс»: Ради таких игр ты и живешь.

Звездный защитник «Денвера » Джамал Мюррэй охарактеризовал волевую победу команды над «Сан-Антонио ».

«Было очень круто. Ради таких игр ты и живешь. Это говорит о многом, а именно о характере нашей команды.

На выезде, преодолевая трудности – все то, о чем вам, ребята, не обязательно знать», – сказал Мюррэй.

По ходу встречи «Наггетс» отыграли 20 очков отставания и победили «Сперс», игравших без Виктора Вембаньямы, – 136:131.

Мюррэй отметился 39 очками при 11 из 21 с игры, 2 из 6 трехочковых и 15 из 15 штрафных.