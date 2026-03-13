Крис Миддлтон набрал 35 очков за 25 минут (22 в четвертой четверти)

Миддлтон выдал лучший матч сезона.

Форвард «Далласа » Крис Миддлтон провел самый результативный матч сезона, набрав 35 очков в игре с «Мемфисом ».

За 25 минут на паркете Миддлтон попал 10 из 17 бросков с игры, 8 из 10 трехчоковых и 7 из 7 штрафных. 22 очка форварда пришлись на 4-ю четверть, которую «Мэверикс» выиграли со счетом 34:28.

«Даллас» прервал серию из 8 поражений – 120:112.