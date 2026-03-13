  • Бэм Адебайо ответил на критику 83-очковой игры: «Вы вините меня. А должны винить главного тренера соперника»
Бэм Адебайо ответил на критику 83-очковой игры: «Вы вините меня. А должны винить главного тренера соперника»

Адебайо о 83 очках: Вы вините меня. А должны винить главного тренера соперника.

Звездный центровой «Майами» Бэм Адебайо ответил на критику своей сверхрезультативной игры с 83 очками против «Вашингтона» (победа 150:129).

«Вы вините меня. А должны винить их главного тренера. Это не я позволил играть со мной один в один всю игру, пока у меня не набралось 70, и только потом они стали сдваиваться. К тому моменту у меня было 70 за 9 минут до конца. Вы думаете, я не пойду дальше?

Вот что дико, когда говорят о «неэтичной» части баскетбола. Если у меня 70 очков за 9 минут до конца, кто бы такой нашелся и сказал: «Тренер, просто замените меня!» Ага, конечно!

На это нельзя злиться. Если вы злитесь – мне все равно. Потому что многие люди, если даже они играли сами, никогда не имели шанса подобраться так близко к величию. Если ты так близок – в этом и смысл погони, чтобы превзойти того, за кем гонишься.

Можете посмотреть запись. На мне реально фолили каждый раз. Так что я просто шел на линию штрафных», – сказал Адебайо.

В игре с «Уизардс» центровой «Хит» исполнил 43 броска, реализовал рекордные 36 штрафных при рекордных 43 попытках.

Последние несколько минут мало походили на настоящий матч: «Уизардс» временами выставляли против Адебайо четверную защиту (хотя он все равно получал мяч), а «Хит» четырежды фолили на игроках «Вашингтона», чтобы продлить игру и дать центровому дополнительные возможности для набора очков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Бэма Адебайо
Когда кому то кто никогда не делал трипл-дабл оставляют мяч на подбор, все довольны. Когда Бэм погнался за очень редким рекордом почему то все взбунтовались :)
Как будто проблема в том что это Бэм, а не Дончич, или Эдвардс или Вэмби. От них подобный перфоманс наверное для масс выглядил бы более логичным. Как по мне не важно как ты набрал очки, хоть все 83 штрафными, фол/штрафные - часть игры. Бэм в истории!
Когда кому то кто никогда не делал трипл-дабл оставляют мяч на подбор, все довольны. Когда Бэм погнался за очень редким рекордом почему то все взбунтовались :) Как будто проблема в том что это Бэм, а не Дончич, или Эдвардс или Вэмби. От них подобный перфоманс наверное для масс выглядил бы более логичным. Как по мне не важно как ты набрал очки, хоть все 83 штрафными, фол/штрафные - часть игры. Бэм в истории!
Да не в имени дело. А в 40 штрафных
Да не в имени дело. А в 40 штрафных
так не фоли, делов-то, только без штрафа он возможно больше бы забил и ныли бы о других параметрах.
Б.Адебайо: "Вы вините меня. А должны винить главного - Уилта Чемберлена - зачем он набирал 100 очков? Мог бы набрать 82 и на этом успокоиться..."
Так то он прав.
Бэм красавчик!
Вписал себя в историю.

Остальное вообще неважно. Все эти негативные комментарии не стоят ничего. Выглядят жалко и больше походят на зависть.

Если Вашингтон такое дно почему никто больше не набирает против них что-то близкое?
Бэм красавчик! Вписал себя в историю. Остальное вообще неважно. Все эти негативные комментарии не стоят ничего. Выглядят жалко и больше походят на зависть. Если Вашингтон такое дно почему никто больше не набирает против них что-то близкое?
Комментарий скрыт
Бэм красавчик! Вписал себя в историю. Остальное вообще неважно. Все эти негативные комментарии не стоят ничего. Выглядят жалко и больше походят на зависть. Если Вашингтон такое дно почему никто больше не набирает против них что-то близкое?
потому-что против вашиков не считается!)))
Не понятна критика Адебайо, игрок поймал кураж, набирал очки и его команда победила. Главное это было по душе болельщикам Хит. Он что должен был попросить замену? Видится присутствие зависти у некоторых коментаторов :(
У большинства странное послевкусие от рекорда. Вроде известный баскетболист, но фамилия не бьется с рекордом. Этот рекорд больше ждали от Леброна, Дюранта, Карри и ещё пары человек
У большинства странное послевкусие от рекорда. Вроде известный баскетболист, но фамилия не бьется с рекордом. Этот рекорд больше ждали от Леброна, Дюранта, Карри и ещё пары человек
И чё? Теперь другим кроме Леброна, Дюранта, Карри и ещё пары человек нельзя бить рекорды? Может им вообще в баскет не играть
Клэй сел на скамейку после 3ех четвертей с 60 очками, да и у Карри и у многих других были такие ситуации. Бэм решил любыми судьбами гнаться за рекордом, подключив тренера и всю свою команду (специально фолить это новый уровень, раньше такого ради рекордов не видел), а теперь удивляется, что многим это не понравилось.
о каком величии он говорит? то что он набил 83 очка на суперубогих Уизардс не делает его великим игроком - даже с 83 очками он так и останется игроком которому например до Йокича или Виктора у которых и близко нет таких цифр как пешком до Луны
