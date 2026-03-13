Бэм Адебайо ответил на критику 83-очковой игры: «Вы вините меня. А должны винить главного тренера соперника»

Адебайо о 83 очках: Вы вините меня. А должны винить главного тренера соперника.

Звездный центровой «Майами » Бэм Адебайо ответил на критику своей сверхрезультативной игры с 83 очками против «Вашингтона» (победа 150:129).

«Вы вините меня. А должны винить их главного тренера. Это не я позволил играть со мной один в один всю игру, пока у меня не набралось 70, и только потом они стали сдваиваться. К тому моменту у меня было 70 за 9 минут до конца. Вы думаете, я не пойду дальше?

Вот что дико, когда говорят о «неэтичной» части баскетбола. Если у меня 70 очков за 9 минут до конца, кто бы такой нашелся и сказал: «Тренер, просто замените меня!» Ага, конечно!

На это нельзя злиться. Если вы злитесь – мне все равно. Потому что многие люди, если даже они играли сами, никогда не имели шанса подобраться так близко к величию. Если ты так близок – в этом и смысл погони, чтобы превзойти того, за кем гонишься.

Можете посмотреть запись. На мне реально фолили каждый раз. Так что я просто шел на линию штрафных», – сказал Адебайо.

В игре с «Уизардс» центровой «Хит» исполнил 43 броска, реализовал рекордные 36 штрафных при рекордных 43 попытках.

Последние несколько минут мало походили на настоящий матч: «Уизардс» временами выставляли против Адебайо четверную защиту (хотя он все равно получал мяч), а «Хит» четырежды фолили на игроках «Вашингтона», чтобы продлить игру и дать центровому дополнительные возможности для набора очков.