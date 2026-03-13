Бэм Адебайо ответил на критику 83-очковой игры: «Вы вините меня. А должны винить главного тренера соперника»
Звездный центровой «Майами» Бэм Адебайо ответил на критику своей сверхрезультативной игры с 83 очками против «Вашингтона» (победа 150:129).
«Вы вините меня. А должны винить их главного тренера. Это не я позволил играть со мной один в один всю игру, пока у меня не набралось 70, и только потом они стали сдваиваться. К тому моменту у меня было 70 за 9 минут до конца. Вы думаете, я не пойду дальше?
Вот что дико, когда говорят о «неэтичной» части баскетбола. Если у меня 70 очков за 9 минут до конца, кто бы такой нашелся и сказал: «Тренер, просто замените меня!» Ага, конечно!
На это нельзя злиться. Если вы злитесь – мне все равно. Потому что многие люди, если даже они играли сами, никогда не имели шанса подобраться так близко к величию. Если ты так близок – в этом и смысл погони, чтобы превзойти того, за кем гонишься.
Можете посмотреть запись. На мне реально фолили каждый раз. Так что я просто шел на линию штрафных», – сказал Адебайо.
В игре с «Уизардс» центровой «Хит» исполнил 43 броска, реализовал рекордные 36 штрафных при рекордных 43 попытках.
Последние несколько минут мало походили на настоящий матч: «Уизардс» временами выставляли против Адебайо четверную защиту (хотя он все равно получал мяч), а «Хит» четырежды фолили на игроках «Вашингтона», чтобы продлить игру и дать центровому дополнительные возможности для набора очков.
Как будто проблема в том что это Бэм, а не Дончич, или Эдвардс или Вэмби. От них подобный перфоманс наверное для масс выглядил бы более логичным. Как по мне не важно как ты набрал очки, хоть все 83 штрафными, фол/штрафные - часть игры. Бэм в истории!
Вписал себя в историю.
Остальное вообще неважно. Все эти негативные комментарии не стоят ничего. Выглядят жалко и больше походят на зависть.
Если Вашингтон такое дно почему никто больше не набирает против них что-то близкое?