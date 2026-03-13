Леброн Джеймс об изменении своей роли: «Да, это жертва. Я знаю, на что еще способен как индивидуальный игрок, но важнее то, что нужно команде»
Джеймс оценил изменение своей роли в «Лейкерс».
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, пропустивший три игры из-за травмы, вернулся в строй и помог «озерникам» обыграть «Чикаго» (142:130).
После матча Джеймс рассказал о важности изменения своей роли ради команды.
«Если это приносит пользу другим, значит, это приносит пользу команде. Команда – самое главное. Все успешны, когда мы выигрываем. Так что да, это жертва. Я знаю, на что еще способен как индивидуальный игрок, но важнее то, что нужно команде. Я могу адаптироваться к тому, что важно для этой команды. И это единственное, что имеет значение. Победа – это единственное, что имеет значение», – сказал Джеймс.
В игре против «Буллс» 41-летний форвард отметился 18 очками (7 из 13 с игры), 7 подборами и 7 передачами за 33 минуты.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
На текущий момент:
LeBron James 22
Kareem Abdul-Jabbar 19
Karl Malone 18
Tim Duncan 17
DeMar DeRozan 16
Kevin Durant 16
Dirk Nowitzki 16
Kobe Bryant 16
John Havlicek 16
James Harden 15
Stephen Curry 15
Russell Westbrook 15
Paul Pierce 15
Shaquille O’Neal 15
Robert Parish 15
Moses Malone 15
Elvin Hayes 15
Ну да. Не играл последние три игры: три победы. ))