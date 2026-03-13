Леброн Джеймс об изменении своей роли: «Да, это жертва. Я знаю, на что еще способен как индивидуальный игрок, но важнее то, что нужно команде»

Джеймс оценил изменение своей роли в «Лейкерс».

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс , пропустивший три игры из-за травмы, вернулся в строй и помог «озерникам» обыграть «Чикаго» (142:130).

После матча Джеймс рассказал о важности изменения своей роли ради команды.

«Если это приносит пользу другим, значит, это приносит пользу команде. Команда – самое главное. Все успешны, когда мы выигрываем. Так что да, это жертва. Я знаю, на что еще способен как индивидуальный игрок, но важнее то, что нужно команде. Я могу адаптироваться к тому, что важно для этой команды. И это единственное, что имеет значение. Победа – это единственное, что имеет значение», – сказал Джеймс.

В игре против «Буллс» 41-летний форвард отметился 18 очками (7 из 13 с игры), 7 подборами и 7 передачами за 33 минуты.