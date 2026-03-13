Скотти Пиппен-младший перенесет вторую за сезон операцию на пальцах ног

Пиппен-младший пройдет через хирургическую процедуру.

Защитник «Мемфиса» Скотти Пиппен-младший, проводящий свой четвертый сезон в лиге, перенесет сесамоидэктомию, чтобы устранить боль в большом пальце правой ноги. Сроки возвращения баскетболиста в строй будут определены после процедуры.

Пиппену уже далели сесамоидэктомию в октябре, чтобы справиться с дискомфортом в большом пальце ноги, но тогда это была левая стопа, а не правая.

После первой операции защитник пропустил более 15 недель и дебютировал в сезоне только 6 февраля. Учитывая, как долго он восстанавливался после первой сесамоидэктомии, можно с уверенностью предположить, что он пропустит остаток сезона после второй операции.

В 10 матчах текущего сезона Пиппен набирал в среднем 11,4 очка, 2,2 подбора и 4,7 передачи за 21,2 минуты на площадке, реализуя 44,8% бросков с игры и 31,3% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Мемфиса»
