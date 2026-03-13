Эргин Атаман после победы над «Жальгирисом»: «Все говорят обо мне, пишут, что я худший тренер в мире. Мне жаль людей в соцсетях»

Атаман отреагировал на критику в соцсетях.

Вчера «Панатинаикос» прервал серию из 4 поражений в Евролиге, обыграв «Жальгирис » (92:88).

После матча главный тренер греческого клуба Эргин Атаман рассказал о важности возвращения на площадку Матиаса Лессора, а также прояснил, когда болельщики снова увидят его знаменитое празднование со сжатыми кулаками.

«Вы увидите мои кулаки, только когда мы выиграем Евролигу и греческую лигу. Как я уже говорил вчера, меня не волнует, что мы проиграли несколько матчей в национальном первенстве. Все в соцсетях говорят обо мне, пишут, что Атаман должен уйти, что я худший тренер в Европе, в мире. Все знают мои результаты, так что мне все равно. Я даже не праздную победы в регулярном сезоне. Мне безразлично, что говорят люди, я забочусь о своей команде.

В этом сезоне у нас иногда были проблемы, и мы играли не лучшим образом, но сегодня с вкладом Лессора мы показали отличную игру. Мы показали тот баскетбол, который привел нас к титулу в мой первый год. Мы продолжим работать в этой системе. Мне жаль людей в соцсетях, которым сегодня нечего сказать, – им придется найти другую тему для разговоров. Но от меня вы снова увидите поднятые кулаки, только когда мы выиграем очередной титул, как это было с Кубком», – сказал Атаман.

На данный момент «Панатинаикос » занимает 10-е место в Евролиге с результатом 17-14.