Лука Дончич после 50-очкового матча: «Кто-то из соперников полез ко мне с разговорами, и это меня разбудило»

Дончич: Кто-то из соперников полез ко мне с разговорами, и это меня разбудило.

Суперзвезда «Лейкерс » Лука Дончич провел свой первый 50-очковый матч за «озерников», набрав 51 очко во встрече с «Чикаго ».

После игры Дончич признался, что трэш-ток со стороны соперника помог ему поймать нужный ритм.

«Это особенное чувство. 50-очковая игра здесь, с «Лейкерс», это очень круто. Во второй четверти я будто бы поймал ритм – кто-то полез ко мне с разговорами, и это меня разбудило.

Это был Матас. Матас Бузелис . Я удивился и был в шоке. Я не скажу, что он тогда сказал, но если бы это сказал я, то точно получил бы технический. На такие игры иногда выходишь расслабленным, и мы так и провели первую четверть, так что это разбудило меня.

Я был удивлен. Я сам ничего не говорил, поэтому и удивился», – отметил Дончич.

Сам Бузелис отметился 22 очками при 7 из 19 с игры.