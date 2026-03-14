Евролига. «Црвена Звезда» победила «Фенербахче», «Барселона» уступила «Хапоэлю Тель-Авив»
Сегодня прошли три матча регулярного сезона Евролиги.
Сербская «Црвена Звезда» справилась с турецким «Фенербахче», испанская «Барселона» победила израильский «Хапоэль Тель-Авив».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 22-8, Олимпиакос Греция – 20-11, Реал Испания – 20-11, Валенсия Испания – 20-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 18-11, Црвена Звезда Сербия – 18-13, Барселона Испания – 17-14, Жальгирис Литва – 17-14, Монако – 17-14, Панатинаикос Греция – 17-14, Дубай ОАЭ – 16-14, Милан Италия – 16-15, Маккаби Тель-Авив Израиль – 14-16, Бавария Германия – 13-18, Виртус Италия – 13-18, Париж Франция – 12-19, Партизан Сербия – 10-20, Анадолу Эфес Турция – 10-21, Баскония Испания – 9-22, Виллербан Франция – 8-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
