Джейлен Браун: «Не пытаюсь рисовать фолы, не занимаюсь провокациями. Это не баскетбол»

Джейлен Браун раскритиковал НБА за тренд на симуляции.

Звезда «Селтикс» Джейлен Браун после матча с «Тандер» Шэя Гилджес-Александера заявил, что в современной НБА процветает симуляция.

«Не знаю, возможно, все это и работает, но я не занимаюсь провокациями. Я не стремлюсь симулировать фолы, рисовать их, делать подобные вещи, но ситуация такова, что это практически неизбежная история. В четвертой четверти было несколько моментов, когда я хорошо прорывался под кольцо, но ничего не получил с этого. Но, может быть, если бы я симулировал фол, я бы смог убедить судью. А такие моменты решают исход игры.

Мы вроде как мотивируем людей на правильный баскетбол, но отдаем предпочтение тем, кто пытается манипулировать игрой в свою пользу. Как мне кажется, это не баскетбол. Давайте просто играть в баскетбол. Все эти попытки провоцировать фолы – это не мое», – заявил Браун.

В предыдущей игре против «Сперс» Брауна аккуратно толкнул Стефон Касл, арбитры не зафиксировали фол. Раздраженный баскетболист «Селтикс» в итоге был удален за споры.