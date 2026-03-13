Макси Клебер выбыл на неопределенный срок из-за проблем с поясницей

Клебер не поможет «Лейкерс» в ближайшее время.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик поделился информацией о травмированных игроках команды.

Центровой Макси Клебер пропустит неопределенный отрезок времени из-за проблем с поясницей. Редик отметил, что опытный баскетболист выбыл «на некоторое время».

Тренер также сообщил, что центровой Джексон Хэйс прошел обследование спины, и команда ожидает результатов.

«Лейкерс» надеются на участие защитника Маркуса Смарта (бедро) в матче против «Денвера» в субботу.