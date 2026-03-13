Макси Клебер выбыл на неопределенный срок из-за проблем с поясницей
Клебер не поможет «Лейкерс» в ближайшее время.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик поделился информацией о травмированных игроках команды.
Центровой Макси Клебер пропустит неопределенный отрезок времени из-за проблем с поясницей. Редик отметил, что опытный баскетболист выбыл «на некоторое время».
Тренер также сообщил, что центровой Джексон Хэйс прошел обследование спины, и команда ожидает результатов.
«Лейкерс» надеются на участие защитника Маркуса Смарта (бедро) в матче против «Денвера» в субботу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
