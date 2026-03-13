Джеймс Долан о целях «Никс»: «Хотим выйти в финал. И мы должны там победить»
Владелец «Нью-Йорка» обозначил цель на сезон.
Владелец «Никс» Джеймс Долан поделился ожиданиями от выступления команды в текущем сезоне.
«Хотим выйти в финал. И мы должны там победить.
Это спорт, и случиться может все что угодно. Но выход в финал – это то, что нам абсолютно необходимо сделать», – заявил Долан.
«Нью-Йорк» идет на 3-м месте в Восточной конференции (42-25).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
выйти в финал это не цель для одной из числа старейших франшиз НБА с самого большого рынка в лиге - и всего двумя гайками за свою историю. цель только победить)
