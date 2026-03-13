Джеймс Долан о целях «Никс»: «Хотим выйти в финал. И мы должны там победить»

Владелец «Нью-Йорка» обозначил цель на сезон.

Владелец «Никс» Джеймс Долан поделился ожиданиями от выступления команды в текущем сезоне.

«Хотим выйти в финал. И мы должны там победить.

Это спорт, и случиться может все что угодно. Но выход в финал – это то, что нам абсолютно необходимо сделать», – заявил Долан.

«Нью-Йорк» идет на 3-м месте в Восточной конференции (42-25).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
выйти в финал это не цель для одной из числа старейших франшиз НБА с самого большого рынка в лиге - и всего двумя гайками за свою историю. цель только победить)
Материалы по теме
Эван Фурнье: «Я всерьез думал о завершении карьеры после Олимпиады в Париже»
12 марта, 17:43
Кто в НБА чаще всех получает блок-шоты
12 марта, 09:10
Джейлен Брансон может присоединиться к сборной Ямайки, за которую уже играют братья Томпсоны и Пауэлл
12 марта, 04:58
Юта – Нью-Йорк: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 12 марта 2026
11 марта, 23:30Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
31 минуту назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
5 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
7 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
50 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
56 минут назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем