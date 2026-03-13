Роберт Пэриш: «При всем уважении к тому, что делает Браун, но «Бостон» – это команда Джейсона Тейтума»

Легенда «Селтикс» назвал главного в дуэте Тейтум – Браун.

Прославленный игрок «Селтикс» Роберт Пэриш назвал только что вернувшегося в строй после травмы Джейсона Тейтума главным игроком бостонской команды.

Несмотря на отсутствие звездного партнера по команде, Браун вывел «Селтикс» на второе место в таблице Восточной конференции. Он демонстрирует лучшие в карьере результаты по очкам (28,4), подборам (7,1) и передачам (5,2).

«Признают это игроки «Бостона» или нет, но это команда Джейсона Тейтума, и точка. При всем уважении к тому, что делает Браун и его достижениям, лучший игрок в этой команде – Джейсон Тейтум.

Это команда Джейсона Тейтума. Это его команда, и точка», – заявил член Зала славы.