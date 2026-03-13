  Роберт Пэриш: «При всем уважении к тому, что делает Браун, но «Бостон» – это команда Джейсона Тейтума»
Роберт Пэриш: «При всем уважении к тому, что делает Браун, но «Бостон» – это команда Джейсона Тейтума»

Легенда «Селтикс» назвал главного в дуэте Тейтум – Браун.

Прославленный игрок «Селтикс» Роберт Пэриш назвал только что вернувшегося в строй после травмы Джейсона Тейтума главным игроком бостонской команды.

Несмотря на отсутствие звездного партнера по команде, Браун вывел «Селтикс» на второе место в таблице Восточной конференции. Он демонстрирует лучшие в карьере результаты по очкам (28,4), подборам (7,1) и передачам (5,2).

«Признают это игроки «Бостона» или нет, но это команда Джейсона Тейтума, и точка. При всем уважении к тому, что делает Браун и его достижениям, лучший игрок в этой команде – Джейсон Тейтум.

Это команда Джейсона Тейтума. Это его команда, и точка», – заявил член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SiriusXM NBA Radio
Либо я что-то не понимаю, либо зачем это говорить, когда ты хочешь Бостону всего наилучшего?
Какой смысл тебе как легенде клуба, сейчас набрасывать вот это все, чтобы что?
Ответ Роман Бояринов
100%, набросил так набросил
насколько я не люблю Брауна... но сейчас это именно его команда. А старый бредит.
Напоминает ситуацию с КД и Карри, где Дюрант был лучшим на паркете, а лавры и статус водителя доставались пулялке

Браун > Татум
Ответ Беня Симонц
КД так-то получил два мвп финала, какая недооценка...
Ответ Беня Симонц
Это ж как надо не разбираться вообще ни в чём ) Карри - краеугольный камень чемпионской системы. КД - сам по себе: "хочу - вписываюсь, хочу - выписываюсь". Вне этой системы КД побед не добился, так и оставшись высококлассным наёмником. А уж лаврами, когда он был в ГСВ, его точно не обделили.
Сдаётся мне, что ты, мил человек, хейтерок
Вот это заявление
Походу деду Роберту Джордан Брэнд за такой вброс доплатил...
Это команда Брауна еще со времен финала НБА 2024 года
Материалы по теме
Джейлен Браун: «Мы с Тейтумом на одной волне. Наша энергия задает тон всей команде»
11 марта, 18:02
Джейсон Тейтум об удалении Брауна: «Я не согласен. Столько разговоров об участии звезд, а затем поспешно гоним их с площадки»
11 марта, 07:25
Пол Пирс: «Тейтум и Браун – хорошие друзья. Им все равно, кто получит признание»
9 марта, 13:44
Джейлен Браун: «Самым главным было увидеть, как Тейтум улыбается и получает удовольствие от любимого дела»
7 марта, 20:30
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
31 минуту назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
5 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
7 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
50 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
56 минут назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем