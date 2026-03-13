Роберт Пэриш: «При всем уважении к тому, что делает Браун, но «Бостон» – это команда Джейсона Тейтума»
Легенда «Селтикс» назвал главного в дуэте Тейтум – Браун.
Прославленный игрок «Селтикс» Роберт Пэриш назвал только что вернувшегося в строй после травмы Джейсона Тейтума главным игроком бостонской команды.
Несмотря на отсутствие звездного партнера по команде, Браун вывел «Селтикс» на второе место в таблице Восточной конференции. Он демонстрирует лучшие в карьере результаты по очкам (28,4), подборам (7,1) и передачам (5,2).
«Признают это игроки «Бостона» или нет, но это команда Джейсона Тейтума, и точка. При всем уважении к тому, что делает Браун и его достижениям, лучший игрок в этой команде – Джейсон Тейтум.
Это команда Джейсона Тейтума. Это его команда, и точка», – заявил член Зала славы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SiriusXM NBA Radio
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Какой смысл тебе как легенде клуба, сейчас набрасывать вот это все, чтобы что?
Браун > Татум