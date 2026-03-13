Центровой «Бруклина» Дэйрон Шарп пропустит остаток сезона в связи с операцией на пальце

Шарп не поможет «Нетс» в оставшихся матчах сезона.

Центровому «Бруклина» Дэйрону Шарпу диагностировали разрыв локтевой коллатеральной связки большого пальца левой руки. Шарпу потребуется операция по восстановлению связки, из-за чего он пропустит оставшуюся часть сезона.

Центровой, выбранный под 29-м номером на драфте 2021 года, провел результативный пятый сезон в составе «Нетс». 24-летний игрок обновил свои личные рекорды по нескольким показателям, включая очки (8,7), подборы (6,7), передачи (2,3), перехваты (1,1) и минуты в среднем за игру (18,7).

В текущем сезоне Шарп принял участие в рекордных для себя 62 матчах, реализуя максимальные в карьере 60,1% бросков с игры. В основном он выходил со скамейки запасных, меняя Ника Клэкстона, хотя семь раз выходил в стартовом составе, когда Клэкстон был травмирован.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
Да что ж такое, острая фаза эпидемии танкингита охватила Бруклин, не щадит никого
Шарп реально травму получил в одном из последних матчей и уходил в раздевалку прямо по ходу игры, а потом вернулся с забинтованным пальцем. Фейковые травмы искать надо в другом месте
Был слишком хорош
Материалы по теме
Дёмин неожиданно завершил сезон. Последний месяц он доигрывал через боль
10 марта, 22:45
Майкл Портер: «Надеюсь, мое будущее связано с «Бруклином»
10 марта, 19:00
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
10 марта, 13:32
