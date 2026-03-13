Яннис Адетокумбо: «Попадем ли мы в плей-офф? Как мы собираемся попадать хотя бы в плей-ин? Сложный сезон»

Яннис Адетокумбо честно оценил выступление «Милуоки».

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо рассказал о своих переживаниях по поводу выступления команды, которая пока идет на 11-м месте в конференции с отставанием в 7 побед от зоны плей-ин.

«Это тяжело. Лично для меня так. Не знаю, как себя чувствует команда, но лично для меня это тяжелый сезон. Давно мы как команда не испытывали таких трудностей – боремся за плей-ин. Попадем ли мы в плей-ин? Будем ли мы в плей-офф, будем ли бороться за это? Как мы вообще собираемся попасть хотя бы в плей-ин? Все эти мысли сидят в наших головах, в раздевалке, и у меня такого давно не было.

Не уверен, что когда-либо пропускал столько матчей за один сезон, так что благодарен за саму возможность выходить на площадку. Стараюсь делать правильные вещи на площадке. Все это радует. Но в моей природе все же еще и побеждать.

Не собираюсь останавливаться, буду продолжать разбираться в ситуации, продолжать смотреть видеозаписи игр, анализировать их, тренироваться, продолжать доверять друг другу и находить способы выигрывать матчи. Мне все равно, как это произойдет – красиво или ужасно, реализуем ли мы 20 трехочковых или наберем 80 очков в «краске». Нужно и дальше искать способы выигрывать матчи.

Теперь, когда команда в полном составе, как мне кажется, у нас больше шансов это сделать», – поделился грек.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Да какой плей-ин? До Хорнетс семь побед. Это нужно, чтобы и Бакс начали выигрывать, и Шарлотт повалилсь, причём жёстко повалилсь
Ну он оптимист хотя бы... борется еще за плей-ин...
Вообще до возвращения Янниса команда выдала очень даже мощный отрезок. А как только вышел Яннис проиграли почти все. Как будто уже не хотят с ним выкладываться. Ну и шансов на ПИ там нет никаких уже
