Джей Джей Редик: «Никто не играет в НБА сейчас так же хорошо, как Дончич»
Джей Джей Редик назвал своего MVP сезона.
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик считает, что защитник команды Лука Дончич играет на уровне кандидата на звание самого ценного игрока сезона.
«Никто не играет в НБА сейчас так же хорошо, как Дончич. Как мне кажется, об этом говорят недостаточно. Зато я собираюсь вам об этом рассказать.
Он демонстрирует высокую результативность и эффективность на протяжении несколько месяцев», – отметил Редик.
Дончич, лидирующий в НБА по результативности со средним показателем 32,9 очка, в четверг набрал 51 очко в матче с «Чикаго».
На отрезке из четырех победных встреч словенец набирает в среднем 40,3 очка, 9,5 подбора и 7,3 передачи, реализуя более 50% с игры (44,6% из-за дуги).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heavy
15 комментариев
"Дончич, лидирующий в НБА по результативности со средним показателем 32,9 очка "
Этот показатель считается за весь сезон, так что не только неделю он хорош.
Есть робот из Клипперс