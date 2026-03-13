Джей Джей Редик: «Никто не играет в НБА сейчас так же хорошо, как Дончич»

Джей Джей Редик назвал своего MVP сезона.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик считает, что защитник команды Лука Дончич играет на уровне кандидата на звание самого ценного игрока сезона.

«Никто не играет в НБА сейчас так же хорошо, как Дончич. Как мне кажется, об этом говорят недостаточно. Зато я собираюсь вам об этом рассказать.

Он демонстрирует высокую результативность и эффективность на протяжении несколько месяцев», – отметил Редик.

Дончич, лидирующий в НБА по результативности со средним показателем 32,9 очка, в четверг набрал 51 очко в матче с «Чикаго».

На отрезке из четырех победных встреч словенец набирает в среднем 40,3 очка, 9,5 подбора и 7,3 передачи, реализуя более 50% с игры (44,6% из-за дуги).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heavy
Еще и в дефенси прибавил, однозначно кандидат на мвп
Ответ Illia Gray
Комментарий скрыт
Каких месяцев, он уже лет 5 в топ-5
На отрезке последней недели — возможно, да. Но за весь сезон очень вряд ли
Ответ Владислав Поляков
Ну,

"Дончич, лидирующий в НБА по результативности со средним показателем 32,9 очка "

Этот показатель считается за весь сезон, так что не только неделю он хорош.
Ответ SL90
ну просто к Луке уже такое отношение, что условные 30-8-8 очков - абсолютно рядовой, "серый" матч для него. Выбил 51 - ну норм, почему не 80+ как Бэм? Поэтому ему теперь чтоб быть "МВП", надо видимо среднюю линейку по сезону делать 40-10-10 чтобы убедить скептиков)
Если за последнее время и прямо сейчас?
Есть робот из Клипперс
прогиб защитан
