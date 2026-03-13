Джей Джей Редик: «Никто не играет в НБА сейчас так же хорошо, как Дончич»

Джей Джей Редик назвал своего MVP сезона.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик считает, что защитник команды Лука Дончич играет на уровне кандидата на звание самого ценного игрока сезона.

«Никто не играет в НБА сейчас так же хорошо, как Дончич. Как мне кажется, об этом говорят недостаточно. Зато я собираюсь вам об этом рассказать.

Он демонстрирует высокую результативность и эффективность на протяжении несколько месяцев», – отметил Редик.

Дончич, лидирующий в НБА по результативности со средним показателем 32,9 очка, в четверг набрал 51 очко в матче с «Чикаго».

На отрезке из четырех победных встреч словенец набирает в среднем 40,3 очка, 9,5 подбора и 7,3 передачи, реализуя более 50% с игры (44,6% из-за дуги).