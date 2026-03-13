1

Кейонте Джордж выбыл на минимум 2 недели с растяжением задней поверхности бедра

Джордж пропустит минимум 14 дней из-за травмы.

Защитник «Юты» Кейонте Джордж получил диагноз «растяжение задней поверхности бедра второй степени» и, как ожидается, будет повторно обследован через две недели.

Джордж травмировался в проигранном матче с «Нью-Йорком», где он провел 20 минут, набрав 14 очков.

16-й номер драфта 2023 года проводит прорывной третий сезон в «Юте», набирая в среднем 23,6 очка, 3,7 подбора и 6,1 передачи за 33,1 минуты, реализуя 45,6% с игры и 37,1% из-за дуги в 54 матчах.

Из-за различных травм «Джаз», находящие на дне турнирной таблицы, уже потеряли до конца сезона Уокера Кесслера, Джарена Джексона-младшего и Юсуфа Нуркича.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Тони Джонса в соцсети X
logoКейонте Джордж
травмы
logoНБА
logoЮта
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Скорее всего до конца сезона
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йокич оседлал Кейонте Джорджа во время борьбы за подбор
3 марта, 05:27Видео
«Юта Джаз» завершают перестройку – 4 долгих года мучений подходят к концу
21 февраля, 08:40Трибуна
Не всем хватило мест на Матче всех звезд НБА. Вот 5 игроков, которых зря забыли
13 февраля, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
30 минут назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
4 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
6 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
49 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
55 минут назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем