Кейонте Джордж выбыл на минимум 2 недели с растяжением задней поверхности бедра

Джордж пропустит минимум 14 дней из-за травмы.

Защитник «Юты» Кейонте Джордж получил диагноз «растяжение задней поверхности бедра второй степени» и, как ожидается, будет повторно обследован через две недели.

Джордж травмировался в проигранном матче с «Нью-Йорком», где он провел 20 минут, набрав 14 очков.

16-й номер драфта 2023 года проводит прорывной третий сезон в «Юте», набирая в среднем 23,6 очка, 3,7 подбора и 6,1 передачи за 33,1 минуты, реализуя 45,6% с игры и 37,1% из-за дуги в 54 матчах.

Из-за различных травм «Джаз», находящие на дне турнирной таблицы, уже потеряли до конца сезона Уокера Кесслера, Джарена Джексона-младшего и Юсуфа Нуркича.