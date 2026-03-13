Книппел и Болл лидируют в сезоне НБА по точным 3-очковым. Дуэт «Хорнетс» претендует на повторение рекорда Карри и Томпсона

Молодые звезды «Хорнетс» могут повторить рекорд Карри и Томпсона.

Защитники «Хорнетс» Кон Книппел (233) и Ламело Болл (202) лидируют в текущем сезоне НБА по реализованным 3-очковым.

Молодые звезды «Хорнетс» претендует на повторение рекорда снайперского дуэта «Уорриорз» Стефен Карри – Клэй Томпсон .

Карри и Томпсон были единственными одноклубниками, которым удавалось завершить сезон на 1-м и 2-м местах по точным броскам из-за дуги (2014-2017).