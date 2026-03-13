  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Книппел и Болл лидируют в сезоне НБА по точным 3-очковым. Дуэт «Хорнетс» претендует на повторение рекорда Карри и Томпсона
3

Книппел и Болл лидируют в сезоне НБА по точным 3-очковым. Дуэт «Хорнетс» претендует на повторение рекорда Карри и Томпсона

Молодые звезды «Хорнетс» могут повторить рекорд Карри и Томпсона.

Защитники «Хорнетс» Кон Книппел (233) и Ламело Болл (202) лидируют в текущем сезоне НБА по реализованным 3-очковым.

Молодые звезды «Хорнетс» претендует на повторение рекорда снайперского дуэта «Уорриорз» Стефен КарриКлэй Томпсон.

Карри и Томпсон были единственными одноклубниками, которым удавалось завершить сезон на 1-м и 2-м местах по точным броскам из-за дуги (2014-2017).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Сэма Перли
logoЛамело Болл
logoСтефен Карри
logoНБА
logoШарлотт
logoКлэй Томпсон
logoКон Книппел
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Для начала - у Тайриза Макси тоже 202. Да и очень близко есть другой дуэт, который их может подвинуть - Дивинченцо и Эдвардс.
Ну и Карри/Клэй так делали три года подряд и худший их результат был 286/239. Пока бравые парни из Шарлотт даже на такое претендуют с трудом. Про 402/276 молчу.
Ответ Антон Нестеренко
Для начала - у Тайриза Макси тоже 202. Да и очень близко есть другой дуэт, который их может подвинуть - Дивинченцо и Эдвардс. Ну и Карри/Клэй так делали три года подряд и худший их результат был 286/239. Пока бравые парни из Шарлотт даже на такое претендуют с трудом. Про 402/276 молчу.
У Донте 199 трех у Ниппеля 233. Это разница в 11 матчей, если Кон не будет играть. Так что это вообще не близко. А учитывая, что осталось16 матчей до завершения, то вообще мало реалистично.
Что-то я уже запутался, я с детства за Детройт или за Шарлот в этом сезоне...или всё за СА...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
