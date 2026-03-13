Книппел и Болл лидируют в сезоне НБА по точным 3-очковым. Дуэт «Хорнетс» претендует на повторение рекорда Карри и Томпсона
Молодые звезды «Хорнетс» могут повторить рекорд Карри и Томпсона.
Защитники «Хорнетс» Кон Книппел (233) и Ламело Болл (202) лидируют в текущем сезоне НБА по реализованным 3-очковым.
Молодые звезды «Хорнетс» претендует на повторение рекорда снайперского дуэта «Уорриорз» Стефен Карри – Клэй Томпсон.
Карри и Томпсон были единственными одноклубниками, которым удавалось завершить сезон на 1-м и 2-м местах по точным броскам из-за дуги (2014-2017).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Сэма Перли
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну и Карри/Клэй так делали три года подряд и худший их результат был 286/239. Пока бравые парни из Шарлотт даже на такое претендуют с трудом. Про 402/276 молчу.