Судья НБА врезалась в оператора и ударилась головой

Арбитр столкнулся с оператором во время матча НБА.

Во время матча между «Атлантой» и «Бруклином » судья Шэрэй Митчелл налетела на оператора, стоявшего у линии аута, и ударилась головой.

Женщине понадобилось время, чтобы прийти в себя, после чего она продолжила обслуживать встречу, которая закончилась победой «Хоукс» – 108:97.