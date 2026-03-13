Судья НБА врезалась в оператора и ударилась головой
Арбитр столкнулся с оператором во время матча НБА.
Во время матча между «Атлантой» и «Бруклином» судья Шэрэй Митчелл налетела на оператора, стоявшего у линии аута, и ударилась головой.
Женщине понадобилось время, чтобы прийти в себя, после чего она продолжила обслуживать встречу, которая закончилась победой «Хоукс» – 108:97.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Bleacher Report в соцсети X
к-к-к-к-комбо😄😄😄😄