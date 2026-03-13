Девин Букер (43 очка) и Джейлен Грин (36) помогли «Финиксу» выиграть 4-й матч подряд

Букер и Грин набрали 79 очков на двоих.

Защитники «Финикса » Девин Букер и Джейлен Грин стали самыми результативными игроками матча против «Индианы», набрав 43 и 36 очков соответсвенно.

В активе Букера 14 попаданий из 31 броска с игры, 4 из 7 трехочковых и 11 из 11 штрафных, а также 7 подборов и 5 передач.

Грин реализовал 14 из 23 с игры, 3 из 9 из-за дуги и 5 из 7 с линии, добавив к этому 3 подбора, 4 передачи и 4 перехвата.

«Санс» выиграли 4-й матч подряд – 123:108.