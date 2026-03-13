Комментатор «Лейкерс» о 51-очковом матче Дончича: «Все получилось естественно, без набивания статистики. И всего 8 штрафных»

Комментатор «Лейкерс» отпустил шпильку в адрес Адебайо.

Штатный комментатор «Лейкерс» во время трансляции бросил тень на центрового «Хит» Бэма Адебайо после того, как лидер калифорнийцев Лука Дончич покинул площадку по ходу встречи с «Буллс», остановившись в одной передаче до трипл-дабла.

«Он не гонится за статистикой, ничего не набивает. Его очки набираются естественным образом, и ему понадобилось всего 8 штрафных бросков, чтобы набрать 51», – сказал комментатор.

За 37 минут словенец реализовал 17/31 с игры, включая 9/14 из-за дуги, а также 8/9 с линии. В его активе 10 подборов, 9 передач и 3 перехвата при 1 потере.

На этой неделе Адебайо набрал 83 очка, исполнив 43 штрафных и играя до самого конца встречи, в которой его «Майами» заранее обеспечил себе крупную победу.