  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
14

Комментатор «Лейкерс» о 51-очковом матче Дончича: «Все получилось естественно, без набивания статистики. И всего 8 штрафных»

Комментатор «Лейкерс» отпустил шпильку в адрес Адебайо.

Штатный комментатор «Лейкерс» во время трансляции бросил тень на центрового «Хит» Бэма Адебайо после того, как лидер калифорнийцев Лука Дончич покинул площадку по ходу встречи с «Буллс», остановившись в одной передаче до трипл-дабла.

«Он не гонится за статистикой, ничего не набивает. Его очки набираются естественным образом, и ему понадобилось всего 8 штрафных бросков, чтобы набрать 51», – сказал комментатор.

За 37 минут словенец реализовал 17/31 с игры, включая 9/14 из-за дуги, а также 8/9 с линии. В его активе 10 подборов, 9 передач и 3 перехвата при 1 потере.

На этой неделе Адебайо набрал 83 очка, исполнив 43 штрафных и играя до самого конца встречи, в которой его «Майами» заранее обеспечил себе крупную победу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
logoЛука Дончич
logoБэм Адебайо
logoНБА
logoЛейкерс
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну так, он и в конкурентной борьбе свой карьер хай набрал - 73 очка.

А потом на эту конкурентную борьбу говорили - а, ну так там Атланта была, не считается. Со звёздочкой.

Зато теперь читерские поинты против, мать его Вашингтона, где фармили фолы - равняют с Кобе.

Зато свой, цвет кожи правильный.)
Ответ Vals
Про Эмбиида говорили, про Лилларда, там реально они против днищ нафармили очки. Про Атланту не помню такого, скорее то, что Дончич халявил и не возвращался в защиту, и это справедливая критика
Ответ Moderat
Там не в этом дело было. Просто 2 других игрока тоже 70 очков набрали на той неделе, а взьелись на Дончиче
Узнаю старую добрую НБА, 50 от Дончича, 30-20-10 от Николы, всё комфортно и лампово, без этих ваших 80-очковых игр.
Ответ Сергей Пузанков
50 от Дончича, 45 от Кавая, 43 от Букера, 39 от Джамала, 35 от ШГА, 30-20-10 от Йокича. Все звезды топово сыграли
Кстати показательный случай был пару матчей назад, когда лука за 3 четверти 40+ набрал и не вышел на четвертую. Если бы вышел спокойно бы 50+ бы набрал, а может и 60
Не замечал за ним набивания статистики
Красавчик!🏀
Майами еще с Лейкерс играть кстати у себя дома правда а не в ЛА, если бы играли в ЛА то Адебайо на игру лучше было бы не заявлять))
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
30 минут назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
4 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
6 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
49 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
55 минут назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем