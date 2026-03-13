Комментатор «Лейкерс» о 51-очковом матче Дончича: «Все получилось естественно, без набивания статистики. И всего 8 штрафных»
Комментатор «Лейкерс» отпустил шпильку в адрес Адебайо.
Штатный комментатор «Лейкерс» во время трансляции бросил тень на центрового «Хит» Бэма Адебайо после того, как лидер калифорнийцев Лука Дончич покинул площадку по ходу встречи с «Буллс», остановившись в одной передаче до трипл-дабла.
«Он не гонится за статистикой, ничего не набивает. Его очки набираются естественным образом, и ему понадобилось всего 8 штрафных бросков, чтобы набрать 51», – сказал комментатор.
За 37 минут словенец реализовал 17/31 с игры, включая 9/14 из-за дуги, а также 8/9 с линии. В его активе 10 подборов, 9 передач и 3 перехвата при 1 потере.
На этой неделе Адебайо набрал 83 очка, исполнив 43 штрафных и играя до самого конца встречи, в которой его «Майами» заранее обеспечил себе крупную победу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А потом на эту конкурентную борьбу говорили - а, ну так там Атланта была, не считается. Со звёздочкой.
Зато теперь читерские поинты против, мать его Вашингтона, где фармили фолы - равняют с Кобе.
Зато свой, цвет кожи правильный.)
Не замечал за ним набивания статистики