«Я их проучу. Они свое получат». Шэй Гилджес-Александер разозлился, когда «Тандер» облили его водой

Гилджес-Александеру не понравилось поздравление от товарищей по команде.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи с «Бостоном » (35 очков) и превзошел рекорд Уилта Чемберлена по серии 20-очковых матчей (127).

После игры товарищи по команде облили свою суперзвезду водой во время послематчевого интервью, что явно не понравилось канадцу.

«Я их проучу. Они свое получат», – сказал Гилджес-Александер.