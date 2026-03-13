  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Я их проучу. Они свое получат». Шэй Гилджес-Александер разозлился, когда «Тандер» облили его водой
Видео
3

Гилджес-Александеру не понравилось поздравление от товарищей по команде.

Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи с «Бостоном» (35 очков) и превзошел рекорд Уилта Чемберлена по серии 20-очковых матчей (127).

После игры товарищи по команде облили свою суперзвезду водой во время послематчевого интервью, что явно не понравилось канадцу.

«Я их проучу. Они свое получат», – сказал Гилджес-Александер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoБаскетбол - видео
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoБостон
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Машинально видимо подумал, что шубу испортили)
В ответку нужно было прям на камеру
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гилджес-Александер провел 127-ю подряд игру с 20 и более очками, превзойдя рекордную серию Чемберлена
вчера, 04:22
Чарли Виллануэва: «Европейские звезды НБА хотят решить проблемы своих команд, американцы же хотят уйти»
10 марта, 20:08
Стивен Эй Смит: «Джейлен Браун – один из двух главных кандидатов на звание MVP»
10 марта, 18:24
Рекомендуем
Главные новости
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
30 минут назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
4 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
6 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
49 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
55 минут назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем