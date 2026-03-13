«Я их проучу. Они свое получат». Шэй Гилджес-Александер разозлился, когда «Тандер» облили его водой
Гилджес-Александеру не понравилось поздравление от товарищей по команде.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи с «Бостоном» (35 очков) и превзошел рекорд Уилта Чемберлена по серии 20-очковых матчей (127).
После игры товарищи по команде облили свою суперзвезду водой во время послематчевого интервью, что явно не понравилось канадцу.
«Я их проучу. Они свое получат», – сказал Гилджес-Александер.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Машинально видимо подумал, что шубу испортили)
Остынь, ШГА!
В ответку нужно было прям на камеру
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем