Дончич провел первый 50-очковый матч за «Лейкерс» и помог команде обыграть «Буллс»
Дончич провел самый результативный матч за «Лейкерс».
Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 51 очко в матче с «Буллс» (142:130). Он впервые добрался до отметки «50» в майке калифорнийского клуба.
За 37 минут словенец реализовал 17/31 с игры, включая 9/14 из-за дуги, а также 8/9 с линии. В его активе 10 подборов, 9 передач и 3 перехвата при 1 потере.
Ранее в истории «озерников» только Кобе Брайанту и Остину Ривзу удавалось записать на свой счет более 50 очков, более 10 подборов, более 5 передач и более 5 трехочковых в одном матче регулярного чемпионата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Лука - топчик конечно. Но и Ривз после травмы возвращает уверенность.