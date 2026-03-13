Дончич провел первый 50-очковый матч за «Лейкерс» и помог команде обыграть «Буллс»

Дончич провел самый результативный матч за «Лейкерс».

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич набрал 51 очко в матче с «Буллс» (142:130). Он впервые добрался до отметки «50» в майке калифорнийского клуба.

За 37 минут словенец реализовал 17/31 с игры, включая 9/14 из-за дуги, а также 8/9 с линии. В его активе 10 подборов, 9 передач и 3 перехвата при 1 потере.

Ранее в истории «озерников» только Кобе Брайанту и Остину Ривзу удавалось записать на свой счет более 50 очков, более 10 подборов, более 5 передач и более 5 трехочковых в одном матче регулярного чемпионата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Ранее в истории «озерников» только.... Остину Ривзу .....нормально так не задрафтованный дал огня....
Его как будто отпустила вся эта ситуация. Теперь то ли расслабился, то ли наоборот собрался.
Там Хач смазал открытую треху с угла. Так бы было 50 с триплом.
Лука - топчик конечно. Но и Ривз после травмы возвращает уверенность.
Назло бывшей!🏀
Лука Дончич - первый в истории разведенный игрок с 50+ очками за матч🙂
Лука Дончич - первый в истории разведенный игрок с 50+ очками за матч🙂
Зачем шутку ВасильДмитрича крадешь..?
Зачем шутку ВасильДмитрича крадешь..?
Думал, что не заметят😂
Лука - красавчик!🔥
ну вот, я же говорил, пошел по пути энцо фернандеса
ну вот, я же говорил, пошел по пути энцо фернандеса
Чемпионом теперь должен стать тогда
Чемпионом теперь должен стать тогда
чемпионом Калифорнийской Республики! ;-)
