Док Риверс о защитном плане против Адебайо: «Не готовили против него вообще ничего особенного. У нас не было опасений»
Док Риверс рассказал, как остановил Адебайо.
По словам главного тренера «Милуоки» Дока Риверса, он не готовил особенный план по нейтрализации центрового «Майами» Бэма Адебайо, который в предыдущей встрече записал на свой счет 83 очка и превзошел рекорд Кобе Брайанта.
В четверг Адебайо набрал 21 очко за 35 минут в победном для флоридцев матче с «Бакс».
«План против Бэма? Нет. Не готовили против него вообще ничего особенного.
Мы обладаем габаритами. У нас не было опасений. С «Вашингтоном» у него случилась исключительная игра», – заявил Риверс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hater Report
3 комментария
Я попросил игроков просто не фолить
ну да, установка ведь все равно каждый раз одинаковая
Плейбуки Дока, миф или реальность...
