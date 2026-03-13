Док Риверс о защитном плане против Адебайо: «Не готовили против него вообще ничего особенного. У нас не было опасений»

Док Риверс рассказал, как остановил Адебайо.

По словам главного тренера «Милуоки» Дока Риверса, он не готовил особенный план по нейтрализации центрового «Майами» Бэма Адебайо, который в предыдущей встрече записал на свой счет 83 очка и превзошел рекорд Кобе Брайанта.

В четверг Адебайо набрал 21 очко за 35 минут в победном для флоридцев матче с «Бакс».

«План против Бэма? Нет. Не готовили против него вообще ничего особенного.

Мы обладаем габаритами. У нас не было опасений. С «Вашингтоном» у него случилась исключительная игра», – заявил Риверс.