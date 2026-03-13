8

Бэм Адебайо: «Сегодня всего 21 очко. Если кто-то разочарован, мне все равно»

Бэм Адебайо прокомментировал резкое снижение результативности.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо в четверг набрал 21 очко за 35 минут в победном матче с «Милоуки» (112:105).

«В прошлой игре мы отдали много эмоций. По понятной причине. Но сейчас мы перешли к следующему матчу и нашли способ добиться победы.

Да, сегодня всего 21 очко. 83 сегодня не получилось. Если кто-то разочарован, мне все равно. Главное, что мы победили», – поделился Адебайо.

В предыдущей игре против «Вашингтона» во вторник Адебайо неожиданно превзошел личный рекорд результативности Кобе Брайанта (81 очко). Записав на свой счет 83 очка, Бэм установил второй результат за всю историю НБА.

Сегодня Адебайо реализовал 6/20 с игры, включая 0/5 из-за дуги, а также 9/13 с линии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
logoМайами
logoНБА
logoБэм Адебайо
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я разочарован, я думал сегодня будет 85
Так всего 13 штрафных дали, добавил Адебайо
Эх а если бы дали еще 60 штрафных)
В этом и есть отличие Адебайо от настоящих скореров. Выстрелила палка раз в год (точнее раз в карьеру) благодаря тупому Вашику.
Лучше бы с улыбкой ответил: "Извините, сегодня всего 21 очко") без " Если кто-то разочарован, мне все равно".
И умыл всех критиков.
Ответ klimkamnev
В спортивном плане всё верно. Ему всё равно на количество очков. И это хорошо.
В спортивном плане всё верно. Ему всё равно на количество очков. И это хорошо.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бэм Адебайо набрал 83 очка и заставил себя ненавидеть. В чем ценность неожиданного рекорда?
вчера, 18:38
Бэм Адебайо набрал 21 очко за 35 минут в матче с «Бакс». В предыдущей игре он превзошел рекорд Брайанта
вчера, 04:48
Эрик Споэльстра о 83 очках Адебайо: «Не собираюсь ни перед кем извиняться. Мы должны были пользоваться моментом»
вчера, 04:41
Гордон Хэйворд: «60 очков Кобе в прощальном матче тоже были не совсем легитимны, но последние минуты – по‑настоящему легендарны»
12 марта, 21:31
Рекомендуем
Главные новости
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
29 минут назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
3 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
5 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
48 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
54 минуты назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем