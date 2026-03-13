Бэм Адебайо: «Сегодня всего 21 очко. Если кто-то разочарован, мне все равно»

Бэм Адебайо прокомментировал резкое снижение результативности.

Центровой «Майами » Бэм Адебайо в четверг набрал 21 очко за 35 минут в победном матче с «Милоуки» (112:105).

«В прошлой игре мы отдали много эмоций. По понятной причине. Но сейчас мы перешли к следующему матчу и нашли способ добиться победы.

Да, сегодня всего 21 очко. 83 сегодня не получилось. Если кто-то разочарован, мне все равно. Главное, что мы победили», – поделился Адебайо.

В предыдущей игре против «Вашингтона» во вторник Адебайо неожиданно превзошел личный рекорд результативности Кобе Брайанта (81 очко). Записав на свой счет 83 очка, Бэм установил второй результат за всю историю НБА .

Сегодня Адебайо реализовал 6/20 с игры, включая 0/5 из-за дуги, а также 9/13 с линии.