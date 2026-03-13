Видео
0

Ивица Зубац дебютировал за «Индиану» и набрал первые очки, завершив аллей-уп

Зубац провел первую игру за «Пэйсерс».

Центровой Ивица Зубац, присоединившийся к «Индиане» после обмена из «Клипперс», сыграл дебютный матч за новую команду.

В игре против «Финикса» Зубац, восстановившийся после травмы голеностопа, провел на паркете 16 минут и отметился 8 очками при 4 из 6 с игры, а также 6 подборами и 2 передачами. Свои первые очки за «Пэйсерс» центровой набрал, завершив аллей-уп.

«Индиана» проиграла 11-й матч подряд – 108:123.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Индианы»
logoИвица Зубац
logoБаскетбол - видео
logoФиникс
logoНБА
logoИндиана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс о трансформации «Клипперс»: «Раньше все крутилось вокруг Хардена, теперь у них более свободный стиль»
11 марта, 14:18
Леброн Джеймс: «У Зубаца, видимо, все еще негатив к «Лейкерс», каждый раз надирает нам задницу»
18 февраля, 04:20
Ивица Зубац: «Карим Абдул-Джаббар хотел позицию в «Лейкерс», чтобы поработать со мной и другими «большими», но после встречи с Мэджиком Джонсоном так и не был нанят»
14 февраля, 16:55
Рекомендуем
Главные новости
Центровой Чарльз Бэсси подпишет 10-дневный контракт с «Бостоном»
29 минут назад
Ноа Эссанг получил разрешение на бесконтактные тренировки и может вернуться к Летней лиге НБА
сегодня, 20:22
«Бруклин» отыграл разрыв в 28 очков, но уступил «Филадельфии» в концовке матча
сегодня, 19:59
Дилан Харпер пропустит матч из-за ушиба икроножной мышцы, но вернется со дня на день
сегодня, 19:35
Яннис Адетокумбо пропускает встречу с «Атлантой» из-за растяжения левого голеностопа
сегодня, 19:21
Женская НБА предлагает баскетболисткам 70% от чистого дохода лиги, профсоюз не согласен
сегодня, 19:07
Кевин Дюрэнт: «Сначала был рад игре Деджонте Мюррэя, но потом подумал, что пора бы и притормозить»
сегодня, 18:53
Омер Юртсевен подпишет 10-дневный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 18:35
Джеди Осман из «Панатинаикоса» стал MVP 31-го тура Евролиги
сегодня, 18:25Фото
Мэджик Джонсон встретился с губернатором Невады, чтобы обсудить заявку на клуб НБА в Лас-Вегасе
сегодня, 18:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»
3 минуты назад
Адриатическая лига. «Будучность» победил «Клуж», «Игокеа» не справилась с «Босна Роялом»
5 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия сыграет с Францией, США – против Италии и другие матчи
48 минут назад
Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»
54 минуты назад
Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»
сегодня, 16:40
Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
сегодня, 16:35
Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»
сегодня, 16:08
Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол
сегодня, 14:58
Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нанси», «Бурк» встретится с «Ле-Маном» и другие матчи
сегодня, 12:40
Рекомендуем