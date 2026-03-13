Ивица Зубац дебютировал за «Индиану» и набрал первые очки, завершив аллей-уп
Зубац провел первую игру за «Пэйсерс».
Центровой Ивица Зубац, присоединившийся к «Индиане» после обмена из «Клипперс», сыграл дебютный матч за новую команду.
В игре против «Финикса» Зубац, восстановившийся после травмы голеностопа, провел на паркете 16 минут и отметился 8 очками при 4 из 6 с игры, а также 6 подборами и 2 передачами. Свои первые очки за «Пэйсерс» центровой набрал, завершив аллей-уп.
«Индиана» проиграла 11-й матч подряд – 108:123.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Индианы»
